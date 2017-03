Kyseenalaista palmuöljyä lisätään kaikenlaisiin ruokiin – professori: "Olisihan se hienoa, jos voitaisiin korvata voilla"

Palmuöljystä näyttää tulleen elintarvikkeiden vakioraaka-aine. Esimerkiksi kaupan rasvahyllyllä saa hakemalla hakea leipärasvarasiaa, jossa palmuöljyä ei olisi.

Ruotsalainen ATL-lehti kertoi tällä viikolla, että EU:n elintarviketurvallisuusvirasto EFSA varoittaa yhdessä maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa palmuöljyn syöpäriskeistä. Riskit liittyvät palmuöljyn puhdistamiseen kuumentamalla ja sen sisältämään glysidoliin.

Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholmin arvioi, ettei EFSA:n huoli aiheuta suuria mullistuksia. "Kuumennettua palmuöljyä sisältävät tuotteet eivät ole terveellisiä ylipäätään eikä kuluttajille ole suositeltu palmuöljyä perusöljyksi tähänkään saakka", hän sanoo MT:lle.

Palmuöljyä käytetään margariineissa, leivonnaisissa, muroissa, suklaapatukoissa ja monissa muissa elintarvikkeissa.

Mutta miksi palmuöljyä pakkosyötetään meille?

Asia liittyy valmistustapojen muutokseen, Fogelholm arvioi. Juoksevien rasvojen vanha kovettamisprosessi synnytti transrasvahappoja, ja kun prosessi on korvattu vaihtoesteröinnillä, margariinissa on oltava edelleen myös tyydyttynyttä rasvaa muun muassa hyvän suutuntuman ja kiinteyden saamiseksi.

Palmuöljy ei pienenä osana margariineja ei ole rasvahappokoostumuksensa puolesta kuitenkaan iso ravitsemuksellinen ongelma, Fogelholm arvioi. Sen haitallisin puoli on pikemminkin ekologinen ja eettinen.

"Jos syö suositusten mukaan ja saa palmuöljyä pienenä osana margariinia, en näkisi siinä ongelmaa. Mutta palmuöljy on pikemminkin epäterveellistä kuin terveellistä, eikä minulla ei ole mitään sitä vastaan, että tuotekehitys etenee. Olisihan se hienoa, jos palmuöljyä voitaisiin korvata voilla ilman, että margariinin rasvahappokoostumus siitä heikkenee."

Fogelholm huomauttaa, että esimerkiksi Oivariinin rasvahappokoostumus on vielä toistaiseksi selvästi margariineja huonompi. Tämä koskee esimerkiksi Beceliä, joka sisältää palmuöljyä.

Palmuöljy on kookosrasvan tapaan muita kasvirasvoja tyydyttyneempää. Kookosrasvasta 90 prosenttia on tyydyttynyttä rasvaa, ja terveellisenä pidetystä punaisesta palmuöljystäkin puolet. Niillä ei siis kannata korvata esimerkiksi rypsiöljyä, jossa puolestaan on vain viitisen prosenttia tyydyttyneitä rasvoja ja monipuolisesti tyydyttymättömiä rasvahappoja.

Palmuöljyä lisätään elintarvikkeisiin, sillä se antaa margariinille makua ja pehmeyttä, muille tuotteille rapeutta ja hyvän suutuntuman, kestää uppopaistamista ja on edullista.

Teollisissa elintarvikkeissa olevaa ja tyydyttyneen rasvan tapaan veren kolesterolitasoa nostavaa transrasvaa suomalaiset saavat nykyään vähemmän kuin ennen. Sitä on uppopaistetussa ruuassa ja valmisleivonnaisissa.

Suomalaiset saavat transrasvaa eniten maitovalmisteista, joissa sitä on luontaisesti. Luontaisen transrasvan terveyshaitta on kuitenkin epäselvä teollisiin transrasvoihin verrattuna.

