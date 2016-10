Latvian suurlähetystön kokin bravuuri on suolasienisalaatti, silli ja peruna

Vineta Roze tarjoilee lähetystössä pistäytyvälle vierasjoukolle pieniä marjatorttusia. Jos kyseessä olisi lounas tai illallinen, pöytään kannettaisiin ehkä Vinetan itse savustamaa lohta, silliä ja sienisalaattia.

Vineta Roze on työskennellyt Latvian Suomen suurlähetystössä seitsemäntoista vuotta, yhteensä seitsemän lähettilään aikana. Sinä aikana hän on oppinut paljon suomalaisesta keittiöstä.

Suurlähetystö toimii upeassa jugendrakennuksessa, joka on täysin restauroitu Latvian itsenäistyttyä vuonna 1991.

Ruoka on suurlähettiläs Olli Kantasen mukaan hyvin tärkeä työkalu edustamisessa ja sitä käytetään diplomatian välineenä.

"Riiassa suomalaisen ruuan tarjoaminen on helppoa, sillä lähes kaikkea saa kaupoista. Vain Väinämöisen palttoonnappeja ja kahvia tuomme Suomesta. Täällä on useita suomalaisia kauppaketjuja", Kantanen toteaa.

Vielä 1990-luvulla lähetystön väki toi Suomesta keittiöönsä poroa, suolasiikaa, silliä ja muikkuja, mutta nyt niitäkin saa jo Latviasta. Poro lautasella ei ole latvialaisille mikään yllätys, sillä kaikenlainen riistan käyttö on yleistä. Maassa syödään myös kania ja majavaa, tietää Kantanen.

"Vinetan Suomi-herkut ovat täällä kuuluisia. Keitetty peruna ja silliä päälle kuulostaa tavalliselta, mutta latvialaiset tykkäävät puhtaista mauista. Vineta tekee itse suolasienisalaatin ja savustaa kalat. Esimerkiksi Venäjän suurlähettiläs ei yleensä koskaan syö missään, mutta meillä hän syö", Kantanen kehaisee. "Ja Latvian presidentti saa lahjaksi kuusenkerkkäsiirappia Vinetalta."

Kesäisin Suomen lähetystö tarjoaa puutarhansa suomalaisten yritysten Team Finland -tapahtumaan, missä 250 ihmistä nauttii Suomi-herkkuja ja -juomia.

"Olut on Latviassa erityisen merkittävä asia. Yksi suurimmista panimoista on suomalaisen Olvin omistama ja Altiakin toimii täällä, samoin HKScan ja Paulig. Meillä on vahva suomalaisedustus", Kantanen iloitsee.

Vineta Roze on latvialainen, mutta lähetystössä työskennellessään hän on oppinut vähintäänkin lukemaan reseptejä suomeksi. Hän on myös saanut opetella valmistamaan eri lähettiläiden suosikkiherkkuja.

"Mannerheimilta peräisin oleva vorschmack oli aluksi shokki, kun siinä on silliä ja lihaa sekaisin. Mutta kun kokeilin sitä, niin siitä tuli aika hyvää", Vineta myhäilee.

Vinetan oma Suomi-herkku on maksalaatikko rusinoilla ja Aura-juusto.