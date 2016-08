Lidl sai ohjeet ylimääräisten Suomen lippujen poistamiseen – uusintatarkastuksia tulossa

Vantaan kaupungin elintarvikevalvonta on ohjeistanut Lidl-kauppaketjua perkaamaan pois Suomen liput sellaisten elintarvikkeiden yhteydestä, joihin ne eivät alkuperämaan perusteella kuulu.

Maaseudun Tulevaisuus uutisoi harhaanjohtavasta liputuksesta Lidlin voimallisen kotimaisuuskampanjan yhteydessä huhti–toukokuussa (MT 27.4. ja 4.5.).

Tuolloin Suomen lippuja oli myymälöissä selkeästi sellaistenkin elintarvikkeiden hintalappujen vieressä, jotka olivat peräisin tyystin muualta kuin kotimaasta – esimerkkinä saksalainen naudan lehtipihvi.

Jo tuoreeltaan Lidlin kaupallinen johtaja Timo Hansio myönsi, että virheellisesti on toimittu ja hän kertoi tarttuvansa heti asiaan, jotta merkinnät saadaan korjattua. Asiaa käsiteltiin myös Lidlin johtoryhmässä.

Vantaan kaupungin elintarviketarkastaja Päivi Levänti kertoo käyneensä kesän aikana kaikki vantaalaiset Lidlin myymälät läpi tarkistamassa Suomen lippujen käyttöä.

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira antoi asian toimeksi nimenomaan Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen elintarvikevalvontaan, koska Lidlin pääkonttori sijaitsee juuri Vantaalla.

Leväntin havaintojen mukaan Suomen lipun käyttö Lidlissä vaihteli myymälöittäin: osa oli noudattanut alkuperämerkintäohjeita paremmin, osa huonommin.

Lidlin edustajat Levänti tapasi kesällä, ja asia käytiin läpi myös valtakunnallisesti.

"Hyvässä yhteisymmärryksessä saimme keskustelua asiasta ja vietyä eteenpäin", Levänti kertoo.

Hän on jo huomannut yksityisenä kuluttajana Lidlin myymälöissä käydessään, että vääriä merkintöjä on poistettu.

Uusintatarkastuksia myymälöissä tehdään Leväntin mukaan vielä tämän vuoden puolella.

Lidl käyttää Suomen lippua runsaasti niin suoramarkkinoinnissa kuin myymälöissäkin. Sen "Valmistettu Suomessa" -tunnus on merkinnyt nimenomaan ruuan valmistuspaikkaa, ei välttämättä raaka-aineita. Kun tuon yhteyteen on lisätty esimerkiksi lause "100 % kotimaista lihaa", on myös raaka-aine Suomesta.

