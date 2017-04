Lihan ja maidon alkuperää ei voi enää piilotella - pakollinen merkintä käyttöön

Lihan ja maidon alkuperämerkinnät kiristyvät kesäkuun alussa. Kuluttajapakkauksesta pitää löytyä tieto lihan ja maidon alkuperästä. Vanhoja pakkauksia voidaan käyttää elokuun loppuun.

"Vastedes on sääntö, että suomalaisessa elintarvikkeessa käytetyn lihan ja maidon alkuperämaa kerrotaan pakkauksessa. Laatutietoinen kuluttaja voi halutessaan suosia tuotteita, joiden sisältämä liha ja maito on tuotettu Suomen huipputurvallisessa ruokaketjussa", sanoo maa- ja metsätalousministeri Kimmo Tiilikainen.

Tiilikainen allekirjoitti alkuperämerkintää koskevan asetuksen keskiviikkona.

Asetusta sovelletaan valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden ainesosana käytetyn lihan sekä maidon ja maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaan ilmoittamiseen.

Merkintäasetus tulee voimaan kesäkuun alussa, mutta siihen on otettu siirtymäaikoja, joilla varmistetaan, että elintarvikkeiden valmistajat voivat käyttää vanhat pakkaukset loppuun. Takaraja on elokuun lopu. Tuotetta voidaan myydä senkin jälkeen, kunhan tuote on pakattu viimeistään elokuussa.

Syyskuussa ei enää pakata liha- ja maitotuotteita, joissa ei ole alkuperämerkinnät kunnossa.

Alkuperämaan sijasta pakkauksessa voi käyttää Hyvää Suomesta -merkkiä, jonka saaminen edellyttää, että tuote on valmistettu ja pakattu Suomessa ja 75 prosenttia raaka-aineista on kotimaisia.

Tuotteissa, joissa raaka-aineiden alkuperämaa vaihtelee, ilmoitetaan jatkossa elintarvikkeen ainesosana käytetyn lihan alkuperämaa merkinnöillä, joista käy ilmi, onko liha kasvatettu ja teurastettu EU-maassa vai EU:n ulkopuolella yksilöimättä alkuperämaata tarkemmin.

Maidon sekä maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperämaa ilmoitetaan vastaavalla tavalla, mikäli maito on kerätty useasta eri maasta. Näin karsitaan tarvetta uudistaa pakkauksia raaka-aineen alkuperämaan vaihdellessa.