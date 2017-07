Lihankorvike ei pärjää kilpailussa aidolle liharuualle

Atrian hallituksen puheenjohtaja Seppo Paavola suhtautuu viime aikojen kasvisruokabuumiin varovaisen kiinnostuneesti.

"Pieni buuminpoikanen on olemassa, mutta se on julkisuudessa isompi kuin todellisuudessa. Se on mielenkiintoinen sikäli, että kasvuluvut ovat isoja, mutta uusien tuotteiden volyymi on Suomen markkinoilla vielä pieni", hän määrittelee.

Paavolan mukaan kasvisproteiiniruuan osuus kaupassa on yhä pieni verrattuna eläinperäiseen ruokaan, jonka kulutus Suomessa ja maailmalla on kasvanut. Liharuuan korvikkeeksi on pyritty kehittelemään monenlaisia kasvisperäisiä tuotteita.

Lihantuotannon kannalta Paavola ei pidä kasvisruuan suosiota vakavasti otettavana uhkana ainakaan lähitulevaisuudessa.

On epävarmaa, jääkö se ohimeneväksi ilmiöksi vai pysyväksi muutokseksi ihmisten ruokailutottumuksissa, hän kertoo.

Atrialla tutkitaan tulisiko yhtiön olla nykyistä voimakkaammin kasvisruuan tuotannossa mukana.