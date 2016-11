Lihatila vastasi pilke silmäkulmassa Tinder-mainoksen valitukseen – tarjoaa lihaisaa tuoteyllätystä hyvitykseksi

Teuvalainen Laidun Hereford -tila pahoittelee "Parempaa lihaa kuin Tinderistä" -mainoskampanjan aiheuttamaa mielipahaa ja tarjoaa valittajalle hyvitykseksi "lihaisaa yllätystä Laidun Hereford tuoteperheestä".

Tilan mainoksista helsinkiläisissä busseissa valitettiin Mainonnan eettiseen neuvostoon, joka antaa lausuntoja siitä, ovatko mainokset hyvän tavan mukaisia. Tilan isäntä Jussi Harju korostaa vastauksessaan neuvostolle, että kampanjan iskulause ei ota millään lailla kantaa sukupuolirooleihin.

Valittaja oli todennut, että mainos esineellistää naisen kehoa, koska siinä viitataan lihan hakemiseen ja ostamiseen netistä.

"Laidun Hereford ei millään tavalla ota kantaa naiseen, naisen vartaloon tai naisen rooliin, mutta Laidunhereford.fi – nettisivulta voi hakea ja ostaa lihaa", hän kirjoittaa neuvostolle.

"Meidän käsityksemme lihasta ei missään nimessä rajoitu sukupuolielimiin, sillä se on naudanlihatuotteissa marginaalituote. Kylki- ja selkäpalat ovat enemmänkin se meidän juttu."

Harju myös selvittää seikkaperäisesti yrityksen toimintaa vastauksessaan.

"Selventääksemme yrityksemme toimintaa haluamme kertoa, että nauta (Bos taurus) on märehtiviin sorkkaeläimiin kuuluva nisäkäs. Tuottamamme ensiluokkainen ja yksilöllisesti pakattu liha on kuluttajille suunnatuissa tuotteissa sukupuolineutraalia joitain poikkeuksia lukuun ottamatta: härän lihalle (härkä on kuohittu sonni) on joissain tapauksissa enemmän kysyntää ja tietyistä härän lihan osista maksetaan enemmän. Sonni on siis urospuolinen nautaeläin ja tämän vuoksi asiakasta odottaa verkkokaupassamme sonni."

"Parempaa lihaa kuin Tinderissä" -kampanjasta valitettiin mainonnan eettiseen neuvostoon

"Parempaa lihaa kuin Tinderissä", mainostaa teuvalainen lihatila Helsingin busseissa