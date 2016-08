Lihattomalle lautaselle riitti tällä viikolla tunkua

Valio ja Verso Food esittelivät tällä viikolla lihalle vaihtoehtoisen proteiininlähteen: Verso Foodin Härkis tehdään härkäpavuista ja se on vegaanista. Valion Mifu tehdään maidosta ja sitä voi paistaa niin kuin jauhelihaa.

Härkiksen sisältämä herneproteiini on ulkomaista, koska sitä ei saa Suomesta. Samoin nyhtökauran herneproteiini.

"Olisi sitten jo tuhannen taalan paikka ryhtyä tuottamaan kotimaista herneproteiinia, koska kysyntää ja hernettä kotimaasta kyllä löytyy", Anne Vähätalo kommentoi uutista MT:n Facebookissa.

"Suomalaisempi vaihtoehto kun nyhtökaura. Mahtavaa että näitä keksitään ja kehitetään. nyhtökauran ainesosista taisi olla vain murto-osa kaurasta kotimaista kun ei härkäpapua ja hernettä ole kuulemma tarjolla", Heikki Laitinen kommentoi.

"Jännä miten Green&Gold eli nyhtökauran valmistaja ei saa kotimaisista raaka-ainetta jos taas Verso Food saa. Pisteet Versolle, toivottavasti jatkavat kotimaisella linjalla ja kehittävät sitä."

Myös Mifu herätti MT:n Facebookissa ihmetystä.

"Nyt on tuotekehityksessä mennyt ilmeisesti melko olennainen pointti ohi. Siis se, että lihankorvikkeita keksitään, jotta ei tarvi syödä eläinperäisiä ainesosia sisältävää ruokaa", Marjukka Jaakkola arvioi.

Pia Hakola on samoilla linjoilla.

"Tuotteen markkinointi on vaan kökköä, koska kyseessä on ihan vaan maitotuote eikä nyhtökauraan tai härkikseen verrattava tuote. Maidon ilmastovaikutukset eivät ole lihan ilmastovaikutuksia pienemmät, eettisistä asioista puhumattakaan. Juuri ilmasto- ja eettisyysasioiden takia nyhtökaura on noussut hitiksi. Maitotuote ei sen rinnalla kilpaile."

Apetitin tuoreet, pilkotut ja kuoritut kasvikset ovat niin ikään uutuustuote Mifun ja Härkiksen rinnalla. Pakastetuotteista tunnettu Apetit laajentaa nyt hevi-osastolle. Tuorekasvissekoituksellaan Apetit haluaa myös vähentää hyödyntämättömän hävikin määrää. Tehtaalla Tuoreksista jää kuorintahävikkiä 15–40 prosenttia, joka menee Ämmässuolle biokaasutuotantoon.

Tuorekasvissekoitus sai aikaan keskustelua Facebookissa.

"Hyvä idea. Olen siirtynyt talvisaikaan pakastesekotuksiin, koska koskaan ei tiedä kestääkö se tuoreporkkanapussin porkkana hyvänä seuraavaan käyttökertaan. Samoin aikaa ja bioroskista säästää, kun 1-2 hengelle tekee sapuskaa. Uusavuttomaksi tietysti minuakin saa sanoa, kun en enää jaksa työpöydän ääressä seisoskella. Vuoleskelkoon porkkanakukkasia kuka haluaa. Ajankohtainen kotimaisuusaste olisi hyvä tietää. Onko mukana kotimaisia palsternakkoja ja muita vähämmän käytettyjä vihanneksia?", Liisa Laatinen kommentoi.

"Varmaan uusavuttomatkin tämän kiljuen ottavat vastaan. Mutta on sairaita ja vanhuksia, joiden elämää tämä helpottaa, ja jotka ehkä alkavat näiden myötä käyttää kasviksia enemmän. Itse en juurikaan käytä viipaloituja leipiä enkä pakastevihanneksiakaan. Turhempaa kuin nämä on mielestäni valmiit kananmunan keltuaiset tms. Ostan kesäkaudella vihannekset torilta tuottajalta suoraan, nyt, kun kaikki on tuoreesti parhaimmillaan. Ja talvellakin sen, mitä tuottajalta löytyy, porkkanat, perunat, punajuuret, sipulit...", kommentoi Katariina Lydman.

