Listalla mesiangervon kukkia ja kukkakaalivanukasta – kotimaiset erikoisherkut odottavat Lahden MM-hiihtojen VIP-vieraita

Tyrni-siikacevicheä, kukkakaalivanukasta, muikunmätiä ja punasipulia. Haukiwallenbergiä, hernepyrettä ja jokirapukastiketta.

Siinä muutama ote ensi kevään Lahden MM-hiihtojen VIP-ruokalistoilta.

Kisapaikalle Salpausselälle tulee viisi VIP-ravintolaa. VIP-ruokatarjoiluista vastaava Fazer haluaa tarjota ruokaelämyksiä metsätelttojen ronskimmasta ruuasta korkeatasoiseen fine-diningiin.

"Haluamme tuoda suomalaista huippuruokakulttuuria esiin ja kertoa siitä kansainvälisille ja suomalaisille vieraille. Lähtökohta ollut suomalainen luonto ja siihen liittyvät raaka-aineet", kertoo tuotekehitysjohtaja Marianne Nordblom Fazer Food Servicesiltä.

Nordblomin mukaan Fazer on tehnyt töitä kotimaisuuden eteen.

"Kaikki liha on kotimaista, samoin kaikki maitovalmisteet", kertoo Nordblom.

Toimittajat ovat Valio ja Atria. Lisäksi listalta löytyy paljon suomalaisia juureksia. "Ruokalistaa on tehty sesongin mukaan. Listat tehtiin valmiiksi jo viime vuoden puolella."

Viime kesänä kerättiin kantarellit, mesiangervon kukat ja marjat.

Fazer on myös tilannut kotimaista poroa ja korvannut norjalaista kohta Nordblomin mukaan pitkälti kotimaisella kirjolohella. Pieni lähikalan toimittaja Salpausselältä toimittaa muitakin kotimaisia kaloja. Lisäksi Fazer käyttää isoja kotimaisia kalatoimittajia.

Lisäksi kisa-alueella on tarjolla Fazerin leipomo- ja makeistuotteita.

Leipomotuotteet on Nordblomin mukaan tehty kotimaisista raaka-aineista. Leipä tulee Fazerin Lahden ja Järvenpään leipomoilta. Lahdesta tulee ruisleipää, Järvenpäästä vaaleaa, rustiikkisempaa artesaani-leipää.

Fazer-leipomot on kehittänyt kisoihin Lahti 2017 -leivoksen, johon tulee kauraa, Valion juustoa ja mustaherukkamoussea.

Lisäksi tarjolla on Fazerin suklaata. "Kaakao ei Suomessa kasva, mutta suklaa valmistetaan Suomessa", sanoo Nordblom.

VIP-ravintoloiden ruuat valmistetaan kisa-alueella paikan päällä isossa keittiössä. Töihin tulee kymmeniä kokkeja.

"Ruokia on maistettu kisaorganisaation ja vieraiden kanssa ja saatu hyvää palautetta. Urheilu on tärkeätä, mutta tässä on huippumahdollisuus kertoa suomalaisesta mahtavasta ruuasta", sanoo Nordblom.

Lahden MM-kisat järjestetään 22.2.–5.3.2017.

"Rakennamme ensi vuoden MM-juhlakisoista talven parasta elämystä, johon ruoka kuuluu olennaisena osana", toteaa Lahti2017:n ravintola- ja hospitalitypäällikkö Petra Riissanen tiedotteessa.

Kilpailut ovat osa Suomen 100-vuotisjuhlintaa. Myös Fazer on Suomi 100 -virallinen kumppaniyritys.