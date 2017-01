Lue tämä ennen kuin alat laihdutuskuurin — vuodenaika nyt mitä huonoin

Psykologi ja ruokakirjailija Outi Rinne kuulee joulun juhlakauden jälkeen monen valittavan, että tuli syötyä liikaa. Tammikuussa sitten päätetään kiristää vyötä ja vietetään vielä tipatontakin.

Rinne toppuuttelee. Vaikka vuodenvaihde on perinteinen ajankohta elämänmuutokselle, se sopii huonosti laihdutukseen. Silloin eletään pimeää ja kylmää talvea.

"Kaamos on aika kuormittava monelle. Oma rytmi hidastuu, mutta pitäisi jaksaa töissä. Sitten otetaan puhdistuskuureja, vihersmootteja ja mehuja, vaikka keho kaipaisi nyt lämmittävää ja tukevaa ruokaa."

Rinteen mielestä alkusyksy sopisi paremmin laihdutuskuureihin, koska silloin on vielä valoisaa ja sadonkorjuu tarjoaa hyviä raaka-aineita.

Rinne ei oikein usko äkkikäännöksiin ja totaalikieltoihin.

"Useimmiten muutos etenee pienin askelin. Kun muuttaa yhdenkin asian, se on jo sata prosenttia enemmän kuin aiemmin", Rinne laskee.

Elämäntapamuutoksissa aikaa on koko loppuelämä. Ei ole kiire muuttaa kaikkea heti.

"Mieti omia tavoitteitasi. On lähtötilanne, ihannetila, mutta välissä myös riittävän hyvä tila. Ehkä se onkin jo tarpeeksi. Ota asia kerrallaan ja mieti, mitä konkreettista voin tehdä hyvinvointini eteen tänään, ensi viikolla, ensi kuussa, ensi kesänä."

Joku syö suruunsa, toinen iloonsa, kolmas ottaa ryypyn. Tunteet ja syöminen liittyvät yhteen.

On myös niin, että rasvainen ja makea ruoka koukuttaa ihmisiä helposti. Siihen on syy ihmisen historiassa: energiapitoista ruokaa on tarvittu, kun on jouduttu kamppailemaan seuraavasta ateriasta ja kulutus on ollut suurta.

Nyt ruokaa on yllin kyllin, mutta aivojen perusfysiologia ei ole muuttunut. Yhäkin rasvainen ja makea palkitsee. Vireystila nousee hetkeksi ja tulee rento olo, syntyy muistijälki syömisen ja hyvän olon välillä.

"Herkuttelu on helpoin ja konkreettisin keino lääkitä mieltä, kun elämä kolhii tai on stressiä."

Voivatko aivot oppia saamaan lohdun porkkanasta suklaapatukan sijaan?

Outi Rinne naurahtaa. "Aika raju muutos, ei ehkä ihan heti onnistu."

Mutta ihmisen mieltymykset voivat vähitellen muuttua niin, että epäterveellisten herkkujen houkuttavuus vähenee. Maitosuklaalevyn sijaan riittääkin pari palaa raakasuklaata silloin tällöin.

"Kysy itseltäsi, miksi juuri nyt haluan suklaata. Oliko rankka päivä, pitäisikö mieluummin mennä kävelylle ystävän kanssa. Onko kyseessä todellinen nälkä, tunnenälkä vai jopa tylsistyminen?"

"Eikä porkkanan tarvitse korvata suklaata, vaan se voi olla rinnalla", Rinne huomauttaa.

Sokeririippuvuus on yksi kuumista keskustelunaiheista. Siitä on ristiriitaisia käsityksiä.

Rinteen mukaan näyttäisi siltä, että sokeriin ei synny fysiologista riippuvuutta, vaan se on tapa, josta voi päästä aika nopeasti eroon. "Makeanhimo talttuu, kun pari päivää kärvistelee", psykologi lupaa.