Luomu-Bona-lastenruuissa vain mustikka tulee Suomesta

Nestlén Turun lastenruokatehtaan uusien luomu-Bonien raaka-aineista pääosa tulee Euroopasta. Luomubanaanit tehdas hankkii Costa Ricasta.

"Ainoastaan mustikoita saadaan luomulaatuisena Suomesta. Pyrimme lisäämään suomalaisten raaka-aineiden osuutta mahdollisuuksien mukaan", kertoo tehtaanjohtaja Sari Miettinen-Rantala.

Miettinen-Rantalan mukaan luomulastenruuissa on vielä tiukemmat laatuvaatimukset kuin tavanomaisissa, joissa niissäkin vaatimukset ovat erittäin tiukat.

"Raaka-aineissa ei saa olla vierasaineita eikä kasvinsuojeluainejäämiä. Nitraattien ja hometoksiinien esiintymisille on tarkat raja-arvot, ja lisäksi tehtaallamme on omat sisäiset raja-arvot raskasmetalleille. Maailman raaka-aineista vain muutama prosentti on kyllin hyvää lastenruokiin."

Suomessa on Miettinen-Rantalan mukaan nähtävissä sama luomun kasvutrendi kuin muissa Pohjoismaissa. Valmistusmäärät ovat aluksi pieniä, mutta Nestlé uskoo kysynnän kasvuun.