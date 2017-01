Mantelipiparkakuissa varoitus: Voi sisältää mantelin jäämiä

Ruotsissa on päättymässä äänestys vuoden suurimmasta ruokabluffista. Verkkosivusto Äkta vara, aito tavara, on asettanut ehdolle viisi tuotetta, joissa käytetään aidon tavaran sijasta aromeita ja maun vahvistajia tai annetaan ostajalle muuten väärä käsitys tuotteesta.

Annas mantelipiparkakut ovat ehdolla, koska eivät sisällä mantelia. Tai ei se ihan varmaa ole, sillä pakkauksen takapuolella on varoitus "tuote voi sisältää pieniä jäämiä mantelia". Varmasti mantelia on vain pakkauksen kansikuvassa.

Kaksi ehdokkaista haluaa antaa kuvan terveellisistä ja maukkaista marjoista.

Fjällbryntin puolukkaheravoi ei nimestään ja puolukankuvista huolimatta sisällä puolukkaa, vaan keinotekoisia makuaineita.

Loka vadelmalimun etiketissä on vadelman kuva ja luku "14 prosenttia". Luku tarkoittaa mehupitoisuutta, mutta vadelmaa on vain 0,3 prosenttia. Loppu on päärynä- ja omenamehua ja luontaisia aromeja.

Eriks bearnaise- ja tryffelikastikkeessa on oikeasti tryffeliä, tosin vain 0,005 prosenttia eli suhteessa 1:20 000. Sen sijaan siinä ei ole aidon bearnaisekastikkeen keskeistä ainesosaa, voita.

Knorrin tumman härkälihaliemen olettaisi olevan valmistettu härän luista ja lihasta keitetystä raaka-aineesta. Hyvällä tahdolla onkin, sillä sitä on tuotteessa 2,1 prosenttia. Samalla ovat huvenneet aidon lihaliemen ravintoaineet.

Äkta vara haluaa äänestyksellä kiinnittää huomiota harhaanjohtavaan mainontaan ja tuotteiden esittelyyn. Kun lukee tuoteselosteet tarkkaan, tietää mitä saa. Ja pettyy aika usein.