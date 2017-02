Markettipullat jäivät ruokasivuston laskiaispullatestissä jumboiksi

Jos pulla on hintava, ilmava ja kuiva ja sen paras ominaisuus on hyvä saatavuus, onko se ostamisen arvoinen?

Sitä voi miettiä, jos aikoo herkutella laskiaispullalla tänään laskiaissunnuntaina tai ylihuomenna laskiaistiistaina.

Soppa365-verkkosivusto vertasi muutamia pullia, ja hännille jäivät markettipullat.

Seitsemän pullan testissä jumbosijalta löytyy Fazerin hillopulla, jota kuvattiin näin: "Ilmava, kuiva, jopa sämpylämäinen. Pullan perinteinen maku puuttuu ja tuoreus on kateissa. Kermaa on melko vähän ja valitettavasti ulkonäkökään ei houkuttele. Hyvä saatavuus on plussaa. Hiukan hintava laatuunsa nähden."

Toiseksi viimeinen oli niinikään suurten massojen Primulan hillopulla, joka sekin torjuttiin näin: "Tulee mieleen pitkään säilyvä valmispitko. Kevyessä ja ilmavassa pullassa ei ole juuri makua. Teollisesta kokonaisuudesta jää uupumaan elämys. Ulkonäkö edustaa markettipullien parhaimmistoa."

Voittajaksi seuloutui leipomo Keisarin laskiaispullakakku, joka oli "mehevä, täytteessä ei ole pihistelty hillossa tai kermavaahdossa. Maku ei ole ylimakea, vaan yllättävän raikas. Plussaa kakkuideasta: saa ottaa itselle sopivan viipaleen, ja voi ottaa vaikka tosi ison. Näyttävä."

Toiseksi tuli helsinkiläisen Patisserie Teemu&Markuksen pulla, joka on "hyvänmakuinen, painava ja kotona tehdyn oloinen, tosin aavistuksen liikaa paistunut. Hillo on hyvänmakuinen, mantelimassa mieto, kermavaahto silkkistä ja herkullista. Käsityö näkyy ja maistuu." Merkkitietoiselle herkuttelijalle suositellulla pullaa on hintaakin 3,80 per pulla, tuplaten Fazerin pullaan verrattuna.

Näiden väliin sijoittuivat Marian, Kanniston ja Ekbergin pullat.

Laskiaispullatestin voittajat ylivoimaisia: "Käsityö näkyy ja maistuu"