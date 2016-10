Meri-Tuuli Lindström: "On epäkunnioittavaa elämänsä antaneelle eläimelle, että osaamme käyttää vain murto-osan ruhosta"

Meri-Tuuli Lindströmille padat ovat mieliruokia, koska ne kypsyvät uunissa lähes itsekseen.

"Laitan padan edellisenä iltana hautumaan ja herätyskellon soimaan vähän aiemmin kuin pitäisi herätä töihin. Nostan padan uunista jäähtymään ja menen vielä nukkumaan. Kun parin tunnin päästä herään, siirrän padan jääkaappiin ja illalla vain lämmitän", hän vinkkaa.

Yleensäkin Meri-Tuulilla on tapana keittää ruokiin lihat edellisenä iltana, jolloin tuloksena on maukas liemi ja kypsät lihat. Seuraavana päivänä ruuanlaitto on nopeaa.

Nämä oppinsa Meri-Tuuli on saanut pyörittäessään pitopalvelua. Itse oppinut kokki keksi ruveta keitraamaan elokuvaporukoita ollessaan Ylellä toimittajana.

Patakirjaansa Meri-Tuuli haudutti patoja karjalanpaistista eksoottisiin etnisiin. Yksi hänen suosikeistaan on portugalilainen possupata, johon tulee myös simpukoita, carne de porco à Alentejana. Sitä hänen äitinsä tarjosi, kun Meri-Tuulin poikaystävä tuli ensi kertaa vierailulle tämän vanhempien luo Lappeenrantaan.

"Jos sulhasehdokas ei olisi ymmärtänyt valkoviinissä haudutetun possun ja simpukoiden liittoa, miellä ei olisi ollut yhteistä tulevaisuutta", Meri-Tuuli nauraa.

Meri-Tuuli oli lapsena nirso. Lihassa ei saanut olla läskiä tai jänteitä. "Nyt harmittaa kaikki ne kerrat, kun missasin tuon padan. Vanhemmat onneksi tekee sitä edelleen."

Yksi syy pataruokakirjan tekoon on, että Meri-Tuulia surettaa suomalaisten vieraantuminen eri ruhonosien käytöstä.

"Meillä kasvatetaan lihakarjaa ja hyödynnetään lypsykarjaa lihateollisuudessa. On epäkunnioittavaa elämänsä meille antaneelle eläimelle, että emme osaa käyttää kuin murto-osan ruhosta. Halusin tehdä kirjan, joka madaltaa kynnystä ja antaa neuvoja kotikokeille."

Meri-Tuuli muistuttaa, että hitaasti kypsyvät ruhonosat ovat edullisempia ja maukkaampia kuin fileet. Luista ja sidekudoksesta liukenee pitkässä haudutuksessa kollageeni liemeen, ja kun syö pataa, huuliin jää ihana tahmea tunne.

Pataruuat on Meri-Tuulin mielestä ehdottomasti parasta kypsentää uunissa, sillä silloin pataa ei tarvitse vahtia niin kuin liedellä eikä ajan kanssa ole niin tarkkaa. Kerralla kannattaa valmistaa isompi satsi, josta riittää joko useammalle aterialle tai isolle joukolle.

"Ja paljon sipulia, joka saa hautua ihanaksi mömmöksi, se on älyttömän herkullista. Mausteita myös. Meksikolainen birria on superhyvää. Siihen tulee naudan ribsejä, luullista rintaa ja lihaisa keittolihapala. Birriaa syödään lusikalla tortillojen kanssa."

Meri-Tuuli Lindström: Pataruokaa. WSOY.