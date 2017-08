Miljardöörit ja maatalousjätti sijoittavat laboratoriolihaan: "Noin 30 vuoden päästä emme enää tapa eläimiä"

Yhdysvaltalaisyritys Memphis Meats on kerännyt sijoittajiltaan 17 miljoonaa dollaria pääomaa laboratoriossa kasvatettavan lihan kehittämiseen. Memphis on jo onnistunut kasvattamaan laboratoriossaan naudanlihan lisäksi kanaa ja ankkaa.

Yritys on talouslehti Forbesin mukaan onnistunut alentamaan kasvatusmenetelmän kustannukset 18 000 dollariin kananlihakilolta. Vielä vuonna 2013 maailman ensimmäinen laboratoriossa kasvatettu hampurilaispihvi maksoi 300 000 dollaria.

Memphis Meatsin tavoitteena on alentaa laboratoriossa kasvatetun lihan kustannukset samalle tasolle tai alemmas kuin tavallisen lihan.

Energiatehokkuudeltaan menetelmän kerrotaan olevan perinteistä lihan kasvatusta parempi: laboratoriossa kasvatetun naudanlihan ruokkimiseen tarvitaan vain kolme kasvatuskaloria yhtä lihan kaloria kohti.

Perinteisessä kasvatuksessa yhden kalorin kasvuun naudanlihassa tarvitaan 23 kalorin edestä rehua.

Yritys pyrkii ratkaisemaan paitsi eläinten kohteluun ja eläintauteihin liittyvät ongelmat, myös lihan kasvatuksen aiheuttamat saaste- ja ympäristöongelmat.

Memphis Meats on saanut yhteistyökumppaneikseen hyvin merkittäviä tahoja. Menetelmään on sijoittanut Cargil, yksi maailman suurimmista maatalousyhtiöistä ja Yhdysvaltojen suurin yksityisesti omistettu yritys. Sijoittajina ovat myös Microsoftin perustaja Bill Gates ja miljardööri Richard Branson.

Branson kommentoi sähköpostissaan uutiskanava Bloombergille olevansa erittäin innostunut sijoituksestaan.

"Uskon, että noin 30 vuoden päästä emme enää tapa eläimiä ja kaikki liha on joko "puhdasta" tai kasvipohjaista, maku on sama ja se on paljon terveellisempää kaikille."

Laboratoriossa kasvatettua lihaa kutsutaan puhtaaksi, koska se ei sisällä lääkejäämiä tai muita haitta-aineita, eikä siihen pääse tartuntoja esimerkiksi teurastuksen yhteydessä.

Yrityksen käyttämä teknologia perustuu eläinsolujen ottamiseen elävästä eläimestä. Soluista tunnistetaan ne, jotka pystyvät jakautumaan uudestaan. Niitä ruokitaan ravinteilla, kuten sokerilla ja hivenaineilla, jota solut yleensä saavat verenkierrosta sekä hapella.

Lihaa kasvatetaan bioreaktoritankeissa ja niissä kasvatetun lihaksen valmistuminen kestää yhdeksästä 21 päivään.

Vaikka eläimiä ei teurasteta, menetelmässä käytetään naudan sikiöistä saatavaa seerumia prosessin aloittamiseksi. Yritys on etsinyt seerumille kasvipohjaista korvaajaa, mutta sitä ei ole vielä löytynyt.

Videolla Memphis Meatsin perustaja Uma Valeti esittelee yrityksen toimintaa Slushissa Helsingissä vuonna 2016.

