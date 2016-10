MTK avaa ruokakaupan Helsingin keskustaan

Pop up -myymälä toimii verkkokaupan noutopisteenä viikoittain vaihtuville ruoka- ja juomatuotteille, kertoo viestintäjohtaja Klaus Hartikainen.

"Tavoitteena on testata Ruokaasuomesta.fi -palvelun jakelua ja saada sille näkyvyyttä. Samalla tämä on suomalaisen ruuan promoamista."

"Myymälässä voi tehdä ostoksia suoraan maatila- ja pk-elintarvikeyrittäjiltä ilman välikäsiä, tutustua yrittäjiin ja maistella tuotteita."

Myymälä aukeaa tänään keskiviikkona ja on auki jouluun saakka keskiviikosta perjantaihin kello 11–18 ja lauantaisin kello 10–15. Verkkokauppa lanseerattiin elokuussa.

"Syksyn aikana myymälässä on vuoronperään paikalla noin 20 tuottajaa", kertoo markkinointikoordinaatori Emma Pihkala.

Ensimmäisellä viikolla paikalla on aidoista marjoista valmistettuja hillojaan myyvä Mustila Viini Elimäeltä. Seuraavilla viikoilla paikalla on aina kaksi tuottajaa yhtä aikaa. Tulevilla viikoilla luvassa on esimerkiksi lähipihvilihaa Pesolan tilalta, Kurpitsakauppa ja sesonkikurpitsat Vantaalta sekä Rainingon luomutilan luomukvinoaa.

"Tuotteet, joita voi noutaa myymälästä vaihtuvat viikoittain. Myymälästä voi noutaa aina sen tuottajan tuotteita, joka on kyseisellä viikolla myymälässä esittelemässä tuotteitaan", Pihkala kertoo.

Tuottajakohtaiset tilaus- ja noutopäivämäärät voi tarkastaa tuottajakalenterista Ruokaasuomesta.fi -sivustolta. Myymälässä voi tehdä ostoksia myös paikan päällä. Sivustolta voi myös tarkistaa, milloin kukakin tuottaja on paikalla myymälässä.

Verkkokaupan on kehittänyt Lähi Pro, josta Maaseudun Tulevaisuuttakin julkaiseva Viestilehdet omistaa 49 prosenttia. Viestilehtien omistaja on MTK. MTK omistaa myös myymälänä toimivan liiketilan.