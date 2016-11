MTV: Ravitsemusasiantuntijat eri mieltä vegaaniruokavalion terveellisyydestä lapsille ja nuorille

Ravitsemussuositusten mukaan vegaaniruokavalio on turvallista kaikille iästä riippumatta. Kaikki ravitsemusasiantuntija eivät ole asiasta vakuuttuneita, kertoo MTV. On todettu, että vegaaniruokavalioon liittyy lapsilla ja nuorilla enemmän riskejä kuin aikuisilla. Viitteitä on myös siitä, että vegaaniruokaa syövät lapset ovat hoikempia ja painavat vähemmän kuin ikätoverinsa.

FT Sanna Talvia kertoo MTV:lle, että veganismia on tutkittu lapsilla todella vähän. Hänen mukaansa moni asiantuntija on sitä mieltä, että tutkimusta tarvitaan lisää.

Myös Vegaaniliiton ravitsemusterapeutin Lotta Pelkosen mukaan vegaaniruokavaliossa on lapsille ja nuorille enemmän ravitsemuksellisia riskejä kuin aikuisille.

"Monipuolisesti koostettua vegaaniruokavaliota noudattavien lasten kasvu ja kehitys ovat normaalien rajojen sisällä", Pelkonen sanoo MTV:n haastattelussa. Hän muistuttaa, että lapsilla ravintoaineiden tarve painokiloa kohden on suurempi kuin aikuisilla. Siksi ruokavalion koostamiseen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

