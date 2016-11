Näin leivot täydelliset pullat Master Chefin niksein

”Hyvän pullan salaisuus on, että antaa pullien kohota rauhassa kolmeen kertaan eikä säästele sokerissa ja voissa. Ja paistaa pullat 180 asteessa just ja just kypsiksi”, Joonas Hämäläinen paljastaa niksinsä täydellisten voisilmäpullien tekoon.

Joonas Hämäläinen muistetaan Suomen ensimmäisenä Master Chef -kokkikisan voittajana. Juankoskelta kotoisin oleva Joonas viettää ensimmäistä isänpäiväänsä sunnuntaina ja toivoo saavansa kahvin kanssa juuri näitä "voisilimäpullia".

Voisilmäpullat

Taikina:

5 dl kylmää täysmaitoa

50 g tuorehiivaa

16 dl vehnäjauhoja

2 kananmunaa

2 1/2 dl sokeria

1 rkl jauhettua kardemummaa

2 tl suolaa

250 g voita

Päälle:

1 kananmuna voiteluun

200 g voita

1 dl sokeria

1 rkl vehnäjauhoja

Sekoita yleiskoneen kulhossa kylmä maito ja hiiva. Lisää 1/3 jauhoista ja sekoita tasaiseksi. Anna tekeytyä leivinliinalla peitettynä 2 tunnin ajan.

Lisää taikinan joukkoon munat, sokeri sekä mausteet ja sekoita tasaiseksi. Lisää loput jauhoista ja vaivaa yleiskoneella 2-nopeudella, kunnes taikina on tasaista. Lisää lopuksi huoneenlämpöinen voi ja vaivaa 15 minuuttia pienemmällä nopeudella. Taikinan pitäisi jäädä hieman kulhon pohjaan kiinni, mutta lisää tarvittaessa kylmää maitoa tai jauhoja.

Anna kohota liinan alla kaksinkertaiseksi. Kumoa taikina jauhotetulle alustalle ja taputtele siitä ilmat pois. Jaa tasakokoisiksi paloiksi ja pyörittele palloiksi. Laita pallot leivinpaperin päälle uunipellille ja anna kohota leivinliinalla peitettyinä kaksinkertaisiksi.

Riko kananmuna lasiin ja vatkaa rakenne rikki haarukalla. Kuutioi voi. Sekoita keskenään sokeri ja vehnäjauhot. Voitele pulla munalla ja leikkaa saksilla ristiviillot pintaan. Upota jokaiseen pullaan voikuutio ja ripottele päälle sokeri-vehnäjauhoseosta. Paista 180-asteisessa uunissa 10—12 minuuttia. Pulla ovat parhaimmillaan, kun ne ovat saaneet kauniin värin, mutta ovat juuri ja juuri kypsiä.

Ohje kirjasta Joonas Hämäläinen, Serko Rantanen: Isät kokkaa. 191 sivua. Cozy Publishing.