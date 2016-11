Näin menee Ville Haapasalon paras kalajuttu

Näyttelijä Ville Haapasalo on asunut kauan Venäjällä. Siellä kalastus on suosittu harrastus. ”Kaupasta ei meinaa saada tuoretta kalaa, vaan kaikki on pakastettua. Venäjällä syödään kaikki kala, mitä järvistä saadaan, mutta jos haluaa tuoretta, se pitää itse kalastaa.”

Moskovan kalastusmessuilla oli Haapasalon mukaan niin mustanaan miehiä, että jos Suomessa yrittäisi vastaavaa, tarjolla pitäisi vähintään olla ilmaista viinaa ja aikuisviihdettä.

”Eikä Venäjällä lähdetä kalaan vain pariksi tunniksi, vaan miehet lähtevät sinne yön yli ja laittavat kalat ruuaksi paikan päällä ja syövät. Naiset ovat onnellisia, kun miehet ovat kalassa.”

Haapasalon lapsuudessa kalastus oli tapa hankkia perheelle ruokaa. Viime kesästä asti hän on opetellut kalastusta omien 11- ja 13-vuotiaiden lastensa kanssa.

”Se on tosi hauskaa. Etenkin kalan käsittelyn opettelu, kun otat kalan, avaat sen ja tutkit kalan anatomiaa. Lapsille on tärkeää tietää, mistä ruoka tulee, ihan niin kuin yhä useammalle meistä. On hienoa, että kymmenen viime vuoden aikana ihmiset ovat alkaneet miettiä ruuan alkuperää.”

Vaikka Haapasalo vähättelee kalastajan taitojaan, on hänellä kokemusta monenlaisista kalareissuista. Kuten Kaspianmereltä, missä syöttiin tarttui iso kala. ”Kalaa tuli niin paljon, että kyllästyin nostamaan. Ajattelin, että katsotaan, mitä saa, jos panee syötiksi mansikan. Sain 12,5-kiloisen karpin.”

Uskokoon ken tahtoo.

Kalastustakin hauskempaa Haapasalosta on laittaa ruokaa. ”On suuri nautinto tehdä ruokaa vieraille, jos ne vielä sattuu tykkäämään. Ruuan merkitys mun elämässä kasvaa päivittäin.”