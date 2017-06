Nestlé tuo ensimmäiset Suomessa valmistetut lasten luomupurkkiruuat markkinoille

Tehtaanjohtaja Sari Miettinen-Rantalan mukaan kuluttajat ovat toivoneet jo pitkään Suomessa valmistettuja valmiita luomulastenruokia. Aikaa markkinoille tuloon kuitenkin vierähti ennen kuin tehdas löysi vaatimusten mukaiset, luomulaatuisen raaka-aineen toimittajat.

Kesäkuussa kauppoihin tulee kuusi erilaista Nestlé Bona-luomutuotetta: kolme ateriaa ja kolme välipalaa. Eri ikäiset vauvat saavat spagetti bolognesea luomuna ja lisäksi yli neljän kuukauden ikäisille on tarjolla banaani-mustikka-, omena-päärynä- ja omena-persikka-välipaloja. Hedelmäsoseet ovat pelkkää hedelmää ilman lisättyä sokeria. Yhdessä soseessa on tilkka lisättyä vettä.

Suomen Nestlén lastenruokatehdas Turussa on Suomen ainoa, lastenruokaa lasipurkeissa tekevä tehdas. Sen tuotteita markkinoidaan Suomessa Piltti- ja Nestlé Bona -tuotemerkeillä.

Tehtaan tuotannosta 60 prosenttiin menee Suomen markkinoille ja 40 prosenttia vientiin, esimerkiksi Pohjoismaihin ja Venäjälle. Tehtaalla uskotaan viennin selvään kasvuun, koska ensi vuoden alusta lähtien tuotteita menee myös Sveitsiin.

Muilla valmistajilla on Suomessa myynnissä luomulastenruokia. Pirkka-sarjassa on tarjolla hedelmä- ja marjasoseita korkillisissa uudelleensuljettavissa pusseissa. Soseet on tehty Virossa.

Saksalaisessa Hipp-lastenruokasarjassa on puristepusseissa ja lasipurkeissa luomuaterioita ja hedelmäsoseita.