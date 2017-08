Nyhtökauran kehittänyt suomalaisyritys tähtää maailmalle – Uusi tehdas aukeaa Ruotsiin

Kasvisruokavalmiste nyhtökauran kehittänyt Gold & Green Foods laajentaa syksyllä valikoimaansa. Markkinoille tulee uusi miedosti maustettu nyhtökaura ja tuotteesta valmistettuja pyöryköitä. Samalla yritys suuntaa kohti maailman markkinoita.

"Kansainvälistymisen ensimmäinen askel on Ruotsin viennin aloittaminen", sanoo yrityksen tuore toimitusjohtaja Tina Hansen.

Nyhtökaura lanseerataan Ruotsiin ensi viikolla.

Hansen kertoo, että tällä hetkellä yrityksellä on käynnissä siirtymä start upista kansainväliseksi kasvuyritykseksi.

Yrityksen patentit on hiljattain hyväksytty EU:ssa ja patenttiprosessi EU:n ulkopuolelle on käynnissä. Lisäksi yrityksen tavaramerkki on rekisteröity kansainvälisesti.

Myös yrityksen brändi on uudistettu kansainvälisiä markkinoita varten. Nyhtökauraa markkinoidaan vastuullisena tuotteena ja täydellisenä proteiinina.

Ruotsin ja Pohjois-Euroopan vientiä vauhdittamaan avataan myös uusi tehdas. Ruotsiin avattavan tehtaan tuotanto on kolme kertaa suurempi kuin yrityksen nykyisellä Järvenpään tehtaalla, joka työllistää 55 ihmistä.

Gold & Green Foodsin perustajajäsen Maija Itkonen kertoo, että yrityksen ydintoimintaa on edelleen teknologian kehittäminen.

"Olemme teknologiayritys. Perustamme lisenssikumppaneiden kautta tehtaita muihin maihin. Järvenpäässä sijaitsee pilottitehtaamme."

Pohjois-Euroopan vienti tapahtuu yrityksen pääosakkeenomistajan Pauligin lisenssillä.

Uusien tuotelanseerausten raaka-aineet ovat pääosin suomalaista alkuperää. Itkosen mukaan 70 prosenttia käytetyistä raaka-aineista tulee Suomesta. Pääosin tämä tarkoittaa kauraa.

Tuotteissa käytetyt härkäpavut ovat ruotsalaista alkuperää. Herneet puolestaan tulevat Ranskasta.

"Teemme kaikkemme, että tuotteisiin tarvittavia palkokasvifraktioita saataisiin tulevaisuudessa tehdyksi Suomessa", Itkonen kertoo.

"Mutta olisi harmi, jos nyhtökaura olisi jäänyt tekemättä sen vuoksi, että näitä teknologioita ei ollut Suomessa saatavilla", hän jatkaa.

Gold & Green Foodsin uudet nyhtökaurapyörykät saapuvat Suomessa kauppoihin lokakuun loppupuolella.