Omasta kanalasta ainekset pikaruokamestaan Raisiossa

Kotimaisuus on kunnia-asia yrittäjäpari Kirsi ja Marko Nummelalle. He kokeilivat viime kesän festareilla pikaruokamyyntikärryä ja saivat niin hyvää palautetta, että päättivät perustaa oikean ravintolan.

Ravintola ZiCi — maalaiskana avattiin marraskuussa Raision suuressa kauppakeskus Myllyssä. Kaikki ravintolassa myytävä kana tulee omasta Huttulan kanalasta Koski Tl:stä ja muutkin raaka-aineet ovat kotimaisia ja tulevat mahdollisimman läheltä. Jopa chilikin on suomalaista.

Nummeloiden mukaan ZiCi on ainut suomalainen pikaruokaravintola, jonka ranskalaisetkin on tehty kotimaisesta kokonaisesta perunasta. Nettisivuillaan ZiCi kertoo, että myös kanat on kasvatettu kotimaisella lähiruualla: kauralla, vehnällä ja härkäpavuilla.

Nummeloiden bisnesidea on, että yrittäjät tuntevat kanan koko tien hautomosta ravintolaan asti.

"Haluamme olla itse mukana joka vaiheessa, jotta voimme tarjota laadukasta ruokaa, jonka takana voimme seistä. Saamme asiakkailta suoraa palautetta ja voimme vaikuttaa jokaiseen prosessivaiheeseen", Marko Nummela sanoo.