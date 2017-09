Omenan voi nauttia kaikilla aisteilla – suosikki rouskahtaa haukatessa

Monen mielestä parhaassa omenassa on käteen sopiva koko sekä makean ja happaman sävyisä liitto.

Seppä on tehnyt väitöskirjansa siitä, millaisia ominaisuuksia ihmiset kotimaisissa omenissa arvostavat ja mitä he niiltä kaipaavat. Sitä varten hän arvioitutti omenia eri-ikäisillä koehenkilöillä.

Siitä huolimatta lajike on sitkeästi pysynyt markkinoilla, joskin myynnissä sitä näkee aina vain vähemmän.

”Valkea Kuulas on niin herkkä kolhuille, että se saa niitä melkein katseestakin”, Seppä naurahtaa.

Tosin yksi poikkeuskin on.

Nekin ovat lajiketyypillinen ominaisuus. Osassa niitä on hyvinkin paljon, osassa ei välttämättä lainkaan silmin havaittavissa.

”Suomessa omenille ei tehdä pintakäsittelyä vahalla vaan kyse on omenan luonnollisesta ominaisuudesta”, Seppä kertoo.

Jaspissa on aivan selvä vahapinta, Vuokossa sellaista ei ole. Kun Jaspia pyörittelee kädessään, vahaa tuntuu tarttuvan käsiinkin.

Hajulla on siis merkitystä.

Kyllä. Niitä tosin ei ole ostettu kaupasta vaan ne on poimittu iäkkäästä pihapuusta.

Hajuun Sepän huomio kiinnittyy jo ennen kuin omenia on edes saatu esiin.

Edessämme on kokonainen kassillinen omenia, seitsemää eri lajiketta. Tarkoituksemme on paneutua omenaan tavallista syvemmin. Emme siis vain maistele, vaan myös haistelemme, tunnustelemme, katselemme ja kuulostelemme.

Entä sitten omenan muoto? Seppä kääntää kädessään olevan omenan niin, että huomio kiinnittyy sen rankaan.

”Osalla lajikkeista ranka on hyvin syvällä kuopassa. Toisissa kuoppa on hyvin matala tai jopa olematon”, Seppä kertoo.

Samalla tavalla syvässä tai matalassa kuopassa sijaitsee rangan vastapuolella oleva tupsu eli omenan silmä.

Omenalajikkeiden muodot vaihtelevat paljon. Osa on suippoja, osa leveitä ja litteitä, osa kekomaisia. Esimerkiksi Vuokko on muodoltaan selkeästi kekomainen.

”Myös omenan koolla on monille merkitystä. On tärkeää, että omena on ’käteen sopiva’”, Seppä kertoo.

Kotimaiset omenat ovat tyypillisesti pienempiä kuin tuontiomenat, Jutta Varis muistuttaa.

Myös EU:lla on sormensa pelissä omenien koossa: se on määritellyt kaupattaville omenille minimikoon.

Moni omena ei läpäise kypsänäkään vaatimusta ja päätyy muuhun käyttöön, mehuksi tai teollisuuteen.