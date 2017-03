Onnellinen pulla tahtoo tehdä hyvää kehitysmaiden naisille

Onnellinen pulla — kirjallinen leivontakirja tuottaa hyvää mieltä niin lukijalle kuin kehitysmaiden naisille. Sen tuoton avulla Naisten Pankki tukee naisten elämää kuudessa Aasian ja Afrikan maassa.

Naisten Pankin ensimmäinen kirja Lautasellinen iloa on jo myyty loppuun. Kirja tuotti noin 30 000 euroa, jolla summalla voidaan taata ammatti noin tuhannelle naiselle.

Kirjaidea syntyi alunperin siitä, kun naiset miettivät, mikä yhdistää suomalaisten ja kohdemaiden naisten arkea. Ruuanlaitto. Niinpä ensimmäiseen kirjaan kerättiin ruokareseptejä meiltä ja muualta.

Leivontakirjaan ohjeet on saatu naistenpankkilaisilta, mutta niiden lisäksi yhdeksän kirjailijaa lahjoitti kirjaan leivontaan liittyvän kaunokirjallisen tekstin. Toimittaja Reetta Meriläisen mukaan kirja sopiikin sekä niille, joilla on toimivat jauhopeukalo kuin myös niille, jotka haluavat vain lötköttää sohvalla ja lukea.

Naisten Pankki on tänä vuonna toiminut kymmenen vuotta. Se on noin kolmentuhannen suomalaisen naisen vapaaehtoisverkosto, joka on toimintansa aikana kerännyt 11 miljoonaa euroa kehitysmaiden naisille.

Toiminta kanavoidaan Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Reetta Meriläinen, Johanna Pentikäinen (toim.): Onnellinen pulla — Kirjallinen leivontakirja, Kirjapaja, 113 s.