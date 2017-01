Opiskelija: onko sinulla ratkaisu maailman ruokaongelmiin?

Ericsson Innovation Awards (EIA) on opiskelijoille suunnattu maailmanlaajuinen innovaatiokisa, jonka teema vaihtelee vuosittain. Tänä vuonna aiheena on ruuan tulevaisuus, viime vuonna kisattiin tulevaisuuden kaupungeista.

"Maailmassa toisaalla nähdään nälkää, toisissa paikoissa taas ruokahävikki on ongelma. Ruuan tuottaminen eettisesti, ekologisesti ja tehokkaasti kiinnostaa yhä enemmän", perustelee Suomen Ericssonin rekrytointijohtaja Samuli Kivilehto kilpailun tarpeellisuutta.

Kilpaan voi tehdä esityksiä 14. maaliskuuta asti. Kilpailuraati valitsee hakijoiden joukosta semifinalistit, jotka voivat sparrata ja jatkojalostaa ideaansa yhdessä Ericssonin asiantuntijoiden kanssa.

Finalistit valitaan 12.5. Loppukilpailu käydään kesäkuun alussa Tukholmassa.

"Opiskelijoille kisan pihvi on siinä, että he pääsevät työstämään omaa ideaansa asiantuntijoidemme kanssa. Monet aiemmissa kilpailuissa menestyneet joukkueet ovatkin pystyneet perustamaan ideansa ympärille startupin tai he ovat työllistyneet Ericssonille. Kisa on siis ollut monille ponnahduslauta työuralla", Kivilehto toteaa.

Kilpailuun haetaan 2–4 hengen ryhmissä ja siihen kannustetaan kokoamaan ryhmiä myös yli oppiainerajojen.

Oma idea esitellään tiiviisti kilpailusivustolla: 300 merkin tekstissä kiteytetään ruokaan liittyvä ongelma tai haaste. 500 merkin tekstissä esitellään siihen vastaava alustava teknologinen ratkaisu.