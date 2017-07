Panimoiden sivutuote otetaan uuteen käyttöön katuruuassa – Keittiömestari sai idean olutharrastuksensa kautta

Helsingissä aloitti tänään keskiviikkona katuruokayritys, joka käyttää hyväkseen oluttuotannossa syntyvää mäskiä. Katuruokaa myydään Spent Grain Lab nimisestä pyörästä. Idean on kehittänyt Idealgrain Oy. Mäskiruualla pyritään vähentämään ruokahävikkiä ja edistämään kiertotaloutta.

Katuruokapyörän valikoimissa on sekä makeaa että suolaista ruokaa. Tällä hetkellä pyörästä tarjoillaan amerikkalaistyyppisiä corn dogeja, mäskillä terästettyjä falafeleita ja stout-ouluella ja viikunoilla maustettua mäskibrownieta. Koska kyseessä on katuruoka, annokset tarjoillaan helposti syötävässä muodossa: tikussa.

Mäski sisältää runsaasti kuituja ja proteiinia. Maltaiden ruokakäytöllä on pitkät perinteet, mutta ylijäävää mäskiä käytetään nykyisin enimmäkseen karjan rehuna ja bioenergian tuotannossa.

Katuruokapyörän lanseeranneen Idealgrainin toimitusjohtajana toimii keittiömestari Juha Teerimäki. Idea katuruokapyörän perustamiseen syntyi olutharrastuksen ja ongelmanratkaisun riemun kautta.

"Mietin, miten mäski saataisiin paremmin hyödynnettyä. Tämä edistää kiertotaloutta ja omavaraisuutta."

Teerimäen mukaan mäskin käyttö ihmisravintona on vielä varsin tuntematonta, jopa maailmanlaajuisesti. Hänen tietojensa mukaan Yhdysvalloissa ja Tanskassa on ollut samansuuntaisia kokeiluita mäskin ruokakäytöstä. Katuruokapyörä on kuitenkin toistaiseksi ainoa laatuaan.

Yrityksen käyttämät mäskit tulevat Tuusulassa toimivalta Cold Heat Brewerylta. Teerimäen mukaan haussa on myös uusia yhteistyökumppaneita.

Katuruoka on nykyisin suosittua. Teerimäki toivoo voivansa yhdistää Spent Grain Labillaan kuumat trendit ja ruuan alkuperän sekä tuotantotapojen tiedostamisen.

"Ja toki hyvän ruuan", hän lisää.