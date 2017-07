Panimoliitto selvitti: Tämä on suomalaisten mielestä paras kesäolut

Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton teettämän selvityksen mukaan yli puolet olutta juovista suomalaisista on sitä mieltä, että vaalea lager on paras kesäolut. Naisista 57 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia on tätä mieltä.

Kyselytutkimuksessa vastaajat valitsivat parhaan kesäoluen seitsemästä eri vaihtoehdosta, jotka olivat vaalea lager, vehnäolut, India Pale Ale (IPA) tai American Pale Ale (APA), tumma lager, pils, porter/stout ja alkoholiton olut. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselyyn vastasi 1403 18–70-vuotiasta suomalaista.

Vaalea lager valittiin suosituimmaksi kesäolueksi kaikissa kyselyn ikäryhmissä. Toiseksi parhaana kesäoluena suomalaiset oluen juojat pitävät vehnäolutta. Se sai kannatusta 14 prosenttia. India Pale Alea (IPA) tai American Pale Alea (APA) parhaana kesäoluena piti 11 prosenttia vastaajista. Alkoholiton olut oli paras kesäolut 5 prosentin mielestä.

”Oluella on saunajuomana Suomessa pitkät perinteet ja erityisesti vaalea lager on ollut sauna- ja janojuoma. Olut kuuluu myös suomalaisten ruokapöytiin. Suomalaiset ovat aktiivista grillauskansaa ja monipuolisesta olutvalikoimasta löytyvät sopivat oluet joka ruuan kanssa”, Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa sanoo tiedotteessa.