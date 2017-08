Pienpanimot lanseerasivat vain tölkissä myytävän oluen: "Ympäristötietoisen oluenystävän valinta"

Kotimaiset pienpanimot CoolHead Brew, Maku Brewing, Pyynikin käsityöläispanimo ja Fat Lizard Brewing Co ovat lanseeranneet yhteisen Can Can Pale Ale -oluen, joka on saatavilla vain tölkistä.

Pakkausvalintaan on panimoiden mukaan selkeä syy.

"Tölkki on paitsi ympäristötietoisen oluen ystävän valinta, mutta myös pakkausmuoto, jossa olut säilyy parhaiten", panimoiden yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Tölkin edut ovat kaikkien neljän pienpanimon edustajan mielestä kiistattomat. Sen kierrätys on huomattavasti helpompaa ja tuotantoketjun jalanjälki pienenee, kun esimerkiksi tölkkien kuljettaminen tuottaa noin 35 prosenttia vähemmän päästöjä verrattuna lasipulloihin.

Panimot muistuttavat myös, että ravintoloiden tarve hankkia jäähdytettävää tilaa tuotteille vähenee, kun pullojen sijaan käytetään tölkkejä.

Pakatun oluen vihollisia ovat varsinkin happi ja UV-säteily, joten tölkki tarjoaa panimoiden mukaan ylivertaisen suojan molempia vastaan. Säilyvyysero korostuu voimakkaasti humaloiduissa oluissa.