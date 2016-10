Pikkelöityjä käpyjä, puolukanvarpuja ja jäkälää: Kokkimaajoukkue tarjoilee olympialaisissa metsän makuja

Suomen kokkimaajoukkueen koitos Saksassa lähestyy: kulinaarisiin olympialaisiin kokoontuu yli 50 maata lokakuun 22.–25. päivä. Jokaisen kisoihin osallistuvan maan menun on tarkoitus edustaa maan ruokakulttuuria mahdollisimman hyvin.

Olympialaisissa joukkueet tarjoilevat muun muassa neljä erilaista sormin syötävää ruokaa, kolme erilaista alkupalaa, kasvisruokamenun, juhlamenun ja yhdeksän erilaista jälkiruokaa.

Kokkileijonat tarjoavat menussaan runsaasti erilaisia kaloja. Siitä löytyy ainakin haukea, lohta ja siikaa. Mukana on myös sampea Varkaudesta.

"Aina puhutaan sammen mädistä eli kaviaarista, mutta myös sen liha on hyvää. Sampi oli aikaisemmin yleinen Suomessa mutta nyt sitä on maistanut hyvin harva. Tässä nähdään sammen paluu", joukkueen kapteeni Kristian Vuojärvi vinkkaa.

Joukkueen kasvislounasmenusta löytyy erikoinen raaka-aine: paistettujen tattien, savustetun sellerin ja kantarellimuhennoksen lisänä on pikkelöityjä, nuoria käpyjä. Jälkiruuassa nautitaan puolukan marjojen lisäksi varsia.

Kävyt tulevat Ruotsista. Menu on kuitenkin 90 prosenttisesti kotimaisista raaka-aineista.

"Esimerkiksi yhden jälkiruuan on oltava suklaasta, jolloin raaka-aine on pakko olla ulkomailta", Vuojärvi kertoo.

"Tarinalla ja designilla on annoksissa paljon merkitystä. Meidän annoksissamme näkyy talvinen metsä, juurakot ja marjat ja niissä on selkeä, puhdas meininki", kokkimaajoukkueen kuopus Joona Lehto kertoo. Hänen valmistamissaan alkupaloissa on mukana myös jäkälää.

"Se maistuu mineraalisesta ja metsäiseltä, parasta jäkälässä on kuitenkin rapeus esimerkiksi uppopaistettuna. Sitä on myös helppo maustaa esimerkiksi kuusisuolalla."

Lehto on ollut joukkueessa mukana 1,5 vuotta. Treenejä on ollut koko ajan kerran kuukaudessa ja nyt, olympialaisten lähestyessä, niitä on ollut parin viikon välein. Lehto opiskelee itse vielä ammattikorkeakoulussa ja tekee kokin töitä freelancerina.

"Harjoituspäivänä treenataan koko päivä, yötä päivää. Valmistuva pöytä on hieno, mutta se on vaatinut tuhansien tuntien työn", Lehto kuvailee.