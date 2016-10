Pohjalainen: Härkis oli Verso Foodille vasta alkua – uusia paputuotteita tulossa vuodenvaihteessa

Vuodenvaihteessa kauppoihin on tulossa uusia härkäpapuinnovaatioita Härkiksen rinnalle, kertovat Verso Foodin perustajasiskokset Leena Saarinen ja Tarja Ollila.

Tarkempaa tietoa uutuuksista ei anneta, mutta Saarinen mainitsee Pohjalaisen haastattelussa, että papua voidaan hyödyntää esimerkiksi leipomoteollisuudessa, meijeriteollisuudessa ja valmisruokateollisuudessa.

Saarinen on Verso Foodin hallituksen puheenjohtaja, Ollila toimitusjohtaja.

Saarisen ja Ollilan mukaan kulutustottumuksissa on selvä muutos. Kasvisruoka ei ole enää pienen piirin juttu, vaan iso joukko kuluttajia haluaa vähentää lihankulutustaan.

Härkäpapu vastaa trendiin hyvin.

"Ihan käsittämätöntä mikä potentiaali kasvissa on. Täällä on ikiaikaisesti viljelty härkäpapua. Me olemme ratkaisseet, miten sitä käytetään elintarvikkeena ja kaikenlaisiin elintarvikkeisiin", Saarinen sanoo Pohjalaisessa.

Härkistä valmistaa Kauhavalla alihankkija Domretor. Valmistus työllistää 20 henkeä. Hyvänä jatkuvasta kysynnästä päätellen kuluttajat ovat ostaneet tuotetta ensimmäisten kokeilujen jälkeenkin.

Pohjalainen: Härkis onkin vasta alkua