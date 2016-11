Polkaise marraskuu käyntiin railakkaalla smoothiella

2010-luvulla tehosekoitin on ollut ahkerassa käytössä, vaikka mehustimet ja mehulingot ovat nousseet sen hyväksi kilpailijaksi. Myös raakaruoka, smoothiet ja erilaiset superruuat ovat kuluvalla vuosikymmenellä keikkuneet lehtien palstoilla.

Tässä smoothiessa on trendikästä kurkumaa. Jauhettu kurkuma on peräisin hiukan inkivääriä muistuttavasta maustekurkuman maavarresta. Tutkimuksissa on havaittu viitteitä siitä, että kurkumalla saattaisi olla hyödyllisiä terveysvaikutuksia.

Marraskuun piriste

2 annosta

1 porkkana

1 dl tyrnimehua

1 dl maitoa

1 rkl hunajaa

1 banaani

1/2 tl kurkumaa

Pese, kuori ja pilko porkkana pienemmäksi. Kuori banaani ja laita kaikki ainekset tehosekoittimeen. Soseuta, kunnes se on sileää.