Ponsse voittoon yrittäjäkilpailussa - Kyrö Distillerylle vuoden Jymypaukku-palkinto

Ponssen hallituksen puheenjohtaja Juha Vidgrén on voittanut Suomen EY Entrepreneur of the Year 2016 -kilpailun.

Samassa kilpailussa tuomaristo päätti antaa Vuoden Jymypaukku -erikoispalkinnon Kyrö Distilleryn Miika Lipiäiselle. Tislaamo valmistaa maailman parhaaksi valittua Napue-giniä.

Kilpailun tuomaristo kiittelee Juha Vidgrénä veljineen siitä, miten he ovat vaalineet isänsä Einari Vidgrénin perustamaa yhtiötä. "Vahvat innovaatiot läpi historian, reagointiherkkyys ja asiakkaiden päivittäisen työn tunteminen ovat pitäneet Ponssen mukana kovassa kilpailussa."

Ensi kesäkuussa Vidgrén edustaa Suomea yrittäjyyden maailmanmestaruuskilpailussa, EY World Entrepreneur of the Year -kilpailussa Monte Carlossa.

EY Entrepreneur of the Year on kansainvälinen tunnustuspalkinto menestyville nopeasti kasvavien ja vastuullisten yritysten omistajayrittäjille.

Kilpailun pääyhteistyökumppaneina Suomessa toimivat työeläkevakuutusyhtiö Elo sekä Evli Pankki.

