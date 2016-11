Posti alkaa jakaa nyt myös ruokaa

Ruuan ostaminen netistä on vielä vähäistä, mutta sen ennakoidaan yleistyvän, kun väki ikääntyy ja kaupat varsinkin haja-asutusalueella vähenevät. Posti on nähnyt tässä tilaisuutensa ja tarjoaa palvelujaan ruuan jakelijana.

Ruuan jakelua varten Posti on ostanut logistiikkayritys Veinen, jolla on terminaaleja ympäri Suomea.

"Emme itse lähde verkkokauppaan, vaan olemme jakelija, hajuton ja mauton", luonnehtii Postin paketti- ja logistiikkapalveluista vastaava johtaja Sami Finne.

Posti etsii uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun varsinaisen postin kuljettaminen vähenee koko ajan. Esimerkiksi aikakauslehtien kanto postilaatikoihin on pudonnut 1950-luvun määriin.

Postissa uskotaan, että ruuan verkkokauppa palvelee etenkin ikäihmisiä ja haja-asutusalueita sekä niitä, joilla ei ole autoa käytössä, kun välimatkat kauppoihin pitenevät. Se on mahdollisuus myös niille, jotka tarvitsevat erikoistuotteita, joita ei omasta lähikaupasta saa.

Ruuan verkkokaupassa Posti käyttää eristettyjä kuljetuslaatikoita, joissa pakasteet pysyvät jäisinä tai toisaalta tuoretuotteet eivät jäädy.

Asiakkaan ei tarvitse päivystää ruokatoimituksen takia koko päivää kotona, vaan posti ilmoittaa kolmen tunnin toimitusaikavälin ja täsmentää ajan toimituspäivän aamuna puolen tunnin tarkkuudella.

"Ruuan verkkokauppa tarjoaa haja-asutusalueelle hypermarkettason valikoimat. Se säästää polttoainetta ja mahdollistaa kotona pärjäämisen yhä pidempään", Finne lupailee.

Finne huomauttaa, että verkkokaupasta on etua myös pientuottajille. Näillä on mahdollisuus suoramyyntiin niin kuluttajille kuin ravintoloille.

Postin kyselyn mukaan suomalaisista 16 prosenttia on joskus ostanut ruokaa verkosta. Säännöllisesti ruokaa verkosta ostavia on vasta kuusi prosenttia.

"Ruuan verkkokauppa on aika pientä vielä, mutta siinä on näkyvissä kasvua. Potentiaalia on sitäkin enemmän", uskoo postin pakettipalveluiden johtaja Saara Pietilä.

Jo nyt Posti hoitaa ateriakuljetuksia 90 kunnassa. Ne on yhdistetty päivittäiseen paketti- ja postijakeluun.