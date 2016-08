Professori: "Nykyinen ruokatalous on fossiilitalouden jäänne, mutta maaseudun kurja aika voi kääntyä"

"Nykyinen ruokatalous on fossiilitaluden jäänne, kun pitäisi siirtyä ekologisesti kestävään tapaan toimia. Biotalous kutsuu ja suorastaan pakottaa ekologisista lähtökohdista paikallisuuteen", Helenius totesi paneelikeskustelussa suomalaisen ruuan arvosta.

"Maaseudun kurja aika voi kääntyä."

"Näen urbanisaation kauhuskenaarioksi. Kaupunkien metabolia on järjetön: ikään kuin olisi rajaton ravinneresurssi jota voidaan pumpata täyttömaihin."

Paikallisuuden lisäksi Helenius näkee toisen valopilkun lypsykarjataloudessa. Suomessa riittää vettä, maailmalla ei. Sitä tarvitaan maidontuotantoon, joten Suomi voisi erikoistua siihen.

Rönnvikin viinitilan Eila Rönnin mukaan hänen kotiseudullaan Pälkäneen Laitkkalassa asiat ovat jo pitkälti hyvin.

"Aika moni talo tuottaa lämpönsä hakkeella. Lanta kiertää pellolle, harvoin kuljetetaan kovin kauas mitään."

Ajatuspaja Liberan Heikki Pursiaisen mielestä markkinoiden tulisi ohjata ruuan tuotantoa, aivan kuin muidenkin tuotteiden. Kotimaisella ruualla on sen verran arvoa, kuin kuluttajat haluavat siitä maksaa. Tukia ei Pursiaisen mielestä tarvita.

"Meillä tekohengitetään kannattamatonta toimialaa. Ehkäpä markkinatalous toimii juuri niin kuin sen pitää", Pursiainen totesi siantuotannon vaikeuksista.

"Hyväksyn argumentin huoltovarmuudesta, mutta lyön pääni pantiksi että sen perusteella ei syntyisi nykyinen tukijärjestelmä vaan aivan jotakin muuta."

Vihreän Langan päätoimittaja Riikka Suominen nosti keskustelussa esille, että suomalaisen ruuan parhautta hoetaan usein vailla perusteita.

"Meille turhan usein sanotaan, että suomalainen ruoka on puhdasta ja eettistä koska se on suomalaista. Sitten nyökytellään. Näin ei ole, se on siinä määrin eettistä kuin sitä ohjaavat säännökset edellyttävät."

Suominen kyseenalaisti myös lihantuotannon tukemisen kansanterveydellisesti kestämättömänä.

