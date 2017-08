Ravintolayrittäjät keskittyvät täysillä tuorepastaan – "Makuero tuore- ja kuivapastan välillä on yhtä suuri kuin tuoreessa ja pakastetussa kalassa"

Pastakone sylkee sisuksistaan kellertävää nauhaa. Se on kuin paksua spagettia, jonka keskellä kulkee pikkiriikkinen reikä. Pastalajikkeista kyseessä on bucatini, valaisee keittiömestari Jarkko Hautamäki, joka käyttää konetta varmoin ottein. Masiinaan on vaihdettavissa 30 suutinta, joilla voi pusertaa taikinaa erilaisiin muotoihin.

Kauppakeskus Isossa Omenassa Espoossa sijaitsevassa ravintola Makaronitehtaassa kävijät pääsevät seuraamaan pastan valmistusta lasin läpi.

Raaka-aineina käytetään kotimaisia luomumunia ja italialaista durumvehnäjauhoa, joka kuulemma taipuu pastaksi kotimaisia jauhoja paremmin.

Kolme ravintolaa kattava Makaronitehdas käyttää tänä vuonna arviolta 300 000 kananmunaa. Ketjun muut ravintolat sijaitsevat Vantaan Jumbossa ja Hangossa.

Ravintolatoimenjohtaja Tommi Aaltonen kertoo, että neuvottelut ovat käynnissä useiden uusien toimipisteiden avaamiseksi.

Kuluttajat ovat päässeet tuorepastan makuun ja ovat valmiita maksamaan annoksista 10–20 euroa. Annokset saa myös puolittaa, jos nälkä on pieni tai mukana on lapsia tai vanhuksia.

Ketjun suosituin annos on tuttu ja turvallinen, kermaisa carbonara, jonka kruunaa sian savukylki. Aaltosen oma suosikki on mausteinen makkarapasta, jossa on kotimaisesta lihasta tehtyä raakamakkaraa. Keittiön aineksista myös yrtit, sienet ja kasvikset ovat pitkälti kotimaisia.

”Ostamme mahdollisimman paljon koti­maista. Olemme todella tarkkoja laadusta.

Jälkiruokajäätelön valmistaa Oy Suomen Jäätelö Ab. Erityisen raikkaalta maistuu raparperisorbetti.

Makaronitehtaan on perustanut ravintoloitsija Merja Rahkola-Toivanen miehensä Juha Toivasen kanssa. Pariskunta oivalsi, ettei Suomessa ollut vielä yhtäkään pelkkään pastaan keskittynyttä ravintolaa.

”Kun keskittyy johonkin tuotteeseen sataprosenttisesti ja antaa sille kaiken aikansa ja rakkautensa, lopputuloksena syntyvät yleensä hieno maku ja elämys”, Rahkola-Toivanen toteaa.

Hänen mielestään laadukas pasta on Suomessa kiven alla. Suurin osa ravintoloista käyttää kuivapastaa, jota myöskin perheet ostavat eniten ruokakaupoista.

”En näe mitään järkeä tarjota samaa tuotetta, mitä perheet viikoittain tekevät itse omissa keittiöissään. Meidän tehtävämme on tuoda arkeen luksusta ja vaihtelua omatekoisiin pastaruokiin.”

Rahkola-Toivasen mielestä makuero tuore- ja kuivapastan välillä on yhtä suuri kuin tuoreen kalan ja pakastetun.

Ensimmäinen Makaronitehdas perustettiin vuonna 2010 Hankoon, joka on haastava paikka ravintolayrittäjille.

”Noin viidessä viikossa tehdään vuoden liikevaihto. Kesäkaupunki on kuin Suomen St. Tropez, jossa on vaativaa ja osaavaa, kansainvälistä asiakaskuntaa. Jos pärjäät Hangossa, pärjäät missä tahansa Suomessa.”

Makaronitehtaiden lisäksi perheyritys omistaa 13 Classic Pizza -ravintolaa. Kokonaisuus työllistää noin 150 henkeä.