Resepti: Raikas jugurttikakku sopii mustikkakauden alkuun

Heinäkuun lopulla kalenterissa on seitsemän päivän putki vain naisten nimiä. Silloin juhlitaan Riikkaa, Saria, Markettaa, Johannaa, Leenaa, Olgaa ja Kristiinaa. Lukuisine muunnoksineen nimiä on kaikkiaan 33, ja niitä on annettu yli 600 000 suomalaiselle.

Perinteisesti nimipäiväsankarittaren kunniaksi juodaan hyvät kakkukahvit. Kauniit koristelut tekevät kakuista vieläkin herkullisempia. Valitse ainekset, jotka tukevat leivonnaisen makumaailmaa tai viittaavat juhlien teemaan.

Raikas mustikka-jugurttikakku

noin 15 palaa

2 munaa

½ dl sokeria

1 dl perunajauhoja

1 tl leivinjauhetta

Täyte

200 g maustamatonta tuorejuustoa

3 dl maustettua jugurttia (esim.

hedelmäpommi, vanilja, mustikka)

¾ dl sokeria

2 tl vaniljasokeria

2 ½ dl mustikoita

7 liivatelehteä

2 dl vispikermaa

Päälle

4 dl mustikoita

2 dl punaista marjamehua (juomavahvuista)

1 dl hyytelösokeria

Vatkaa munat ja sokeri kuohkeaksi vaahdoksi. Siivilöi keskenään sekoitetut perunajauhot ja leivin­jauhe vaahtoon varovasti sekoittaen. Kaada taikina voideltuun ja jauhotettuun irtopohjavuokaan (halkaisija 24 senttimetriä). Paista uunissa 200 asteessa noin 15 minuuttia. Kumoa kakkupohja ja anna jäähtyä.

Pingota leivinpaperi pestyyn ja kuivattuun irtopohjavuokaan. Nosta jäähtynyt kakku vuokaan.

Sekoita notkean tuorejuuston joukkoon jugurtti ja sokerit. Kääntele joukkoon mustikat.

Liota liivatelehtiä runsaassa kylmässä vedessä noin 5 minuuttia. Purista liivatteista vesi pois. Kiehauta kattilassa tilkka vettä ja liuota liivatteet joukkoon sekoittaen. Kaada haalea liivateseos ohuena nauhana täytteen joukkoon koko ajan sekoittaen.

Vatkaa kerma, ja lisää se joukkoon lopuksi varovasti nostellen.

Kaada täyte kakkupohjan päälle, peitä vuoka, ja anna kakun hyytyä kylmässä vähintään 4 tuntia.

Levitä mustikat tasaisesti kakun päälle.

Valmista hyytelösokerikuorrutus. Kiehauta mehu kattilassa ja lisää siihen hyytelösokeri koko ajan sekoittaen. Kun liemi kiehahtaa uudelleen, nosta kattila liedeltä ja anna seoksen jäähtyä pari minuuttia, kunnes seos vähän sakenee. Lusikoi hyytelö marjojen päälle. Säilytä kakku kylmässä tarjoiluun asti.

Vinkki: Uunittoman kakkupohja syntyy sekoittamalla keksimuruja ja voisulaa vuoan pohjalle.