Riisivanukkaassa sekä Rainbow että Pirkka-merkit, verkkokaupassa täsmälleen sama hinta S-ryhmällä ja Keskolla

Sosiaalisessa mediassa levisi viikonvaihteessa kuva riisivälipalasta, jonka kyljessä kerrotaan tuotteen kuuluvan Pirkka-sarjaan ja kannessa Rainbow-sarjaan. PIrkka on Keskon merkki ja Rainbow S-ryhmän.

175 gramman välipalatuote maksaa S-ryhmän foodie.fi-verkkokaupassa 0,59 euroa, samoin K-ryhmän citymarket.fi-verkkokaupassa.

Kaupparyhmien edustajat kommentoivat Taloussanomille, että kyseessä on selkeä virhe. Tuotteiden tshekkiläinen valmistaja on sama, joten on todennäköistä, että kannet ja purkit ovat menneet sekaisin.

Taloussanomien haastattelema S-ryhmän suunnittelujohtaja Mika Lyytikäinen arvioi, että samankaltaisuudesta huolimatta tuotteissa on ravintosisältöjen perusteella eroja.

