Rukan Kuksan Marjo Määttä: Ruoka ja tarinat nouseva matkailuvaltti

"Aasialaisia kiinnostaa aivan valtavasti ruuan alkuperä. Heistä on tosi hauskaa esimerkiksi se, kun kerron, että olen kerännyt nämä pihlajanmarjat omalta pihalta", sanoo Marjo Määttä. Määtän perheyritys on kehittänyt matkailupalveluja Kuusamon Rukalla jo 17 vuotta, ja 90 prosenttia heidän asiakkaistaan tulee ulkomailta.

Marjo Määttä jos kuka tietää, mitä tarkoittaa ruokamatkailu. Hänestä ruuan täytyy olla yhtä huippulaatuista kuin majoituksen.

"Ihmiset hakevat matkoilla hyvinvointia, ja ruoka on iso osa sitä. Meidän pitää olla omavaraisia ja tarjota matkailijoille aitoja asioita ja tarinoita."

Määtän Rukan Kuksa -ravintolassa tarjoilijat on koulutettu kertomaan tarinoita. Että jäkälät tulevat isän jäkälämailta ja kuivatut marjat lähimetsistä.

"On ihana kertoa, että semmoista emmentalia ei synny missään muualla kuin Kuusamossa, missä lehmät syövät yöttömän yön tuottamaa ruohoa", Marjo Määttä innostuu ja kiittää Kuusamon meijeriä. Ravintoloissa käytetään paikallisia juustoja.

"Se pärjää, joka oivaltaa, että aidot maut ovat todellista gourmeeta. Ei sen tarvitse olla monimutkaista: nauris maistuu nauriilta, siika siialta, poro porolta."

Määtän mielestä yrityksillä on myös vastuu siitä, että oman alueen tuotteita on saatavilla. Se tarkoittaa, että tuottajille pitää maksaa kunnon hinta.

Määtän perheyrityksen tarina alkoi rukajärveläiseltä lypsykarjatilalta, missä miesväki haki lisäelantoa koneurakoinnista. Marjon anoppi laittoi ruokaa viitostien rakentajille, ja perheen miehet urakoivat traktoreilla mökkien pohjatöitä ja lumenaurausta.

Määtät pyörittivät samassa yrityksessä koneurakointia ja matkailua, kunnes viime vuoden lopussa yritykset eriytettiin. Ravintola- ja majoitustoiminta on tämän vuoden alusta keskitetty LSJ Groupiin Marjo ja Vesa Määtän perheelle ja konepuoli Jouni-veljelle perheineen.

LSJ Groupiin kuuluu Rukan Salongin mökkejä, tilausravintola Kultala sekä vuonna 2015 ostettu Rukan Kuksa Rukan keskusaukiolla. Ravintolat ovat erikoistuneet villiruokaan.

Marjo Määttä kiittää Kainuun ammattiopiston luonnonvaratuotekoulutusta, että alueella on ammattitaitoisia poimijoita, joilta ravintolat saavat raaka-aineita.

"Olisi helppo tilata raaka-aineet tukusta, mutta me haluamme taata, että ne ovat varmasti suomalaisia ja lähialueilla tuotettuja."

Yritys ostaa samalta toimittajalta niin koivunlehdet, nokkoset, saunavastat kuin kuivatut maitohorsmatkin, sillä "eihän kukaan pelkillä koivunlehdillä elä".

Syksyisin Määtät järjestävät yhteistyökumppaniensa kanssa asiakkaille marja- ja sieniretkiä. Japanilaisille on suuri ihme, että he voivat poimia suoraan suuhunsa mustikoita, joita he kotimaassaan nauttivat kalliina kuivattuina kapseleina suojaamaan silmänrappeumataudilta.

"Sanon myös suomalaisille, että älkää ihmeessä ostako jotain goji-marjoja, kun meillä on metsät täynnä omaa superfoodia."

Villiruokaa ovat myös hirvenliha, sienet, paikalliset kalat ja poro, joita on lähes aina Kuksan listalla.

