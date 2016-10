Ruokayhtiöt: Näin kotimainen ruuantuotanto voidaan pelastaa

Elintarvikeyhtiöt Sucros ja Apetit peräänkuuluttavat koko alan yhteistyötä ja uudistumista, jotta kotimainen ruokaketju säilyy merkittävänä työllistäjänä myös tulevaisuudessa. Niiden mukaan suomalainen ruuantuotanto voidaan pelastaa yhteistyöllä.

"Vaikka kuluttajat arvostavat kotimaisia tuotteita, ei se ole ainoa valintaperuste kaupassa. Kotimaisuus ei yksistään riitä, vaan meidän pitää pystyä luomaan uusia innovaatioita ja haluttuja tuotteita, joita kuluttajat tahtovat ostaa", Apetit Oyj:n ruokaratkaisujen johtaja Anu Ora sanoo tiedotteessa.

Yhtiöiden mukaan kilpailu maataloudessa ja ruokateollisuudessa kiristyy, sillä Keski- ja Etelä-Euroopassa kasvukausi on pitkä ja kansainvälisten yritysten keskitetty hankinta voi ohjata ostoja Suomen rajojen ulkopuolelle.

Elintarvikeyhtiöt toivovatkin koko alan yhteistyötä, jotta elintarviketeollisuuden kustannustehokkuus paranisi ja markkina kasvaisi. Elintarviketeollisuus on tällä hetkellä Suomen teollisuuden aloista neljänneksi suurin, tarjoten työtä 38 000 henkilölle.

"Tavoitteenamme ei missään nimessä ole kakun uudelleen jakaminen, vaan sen kasvattaminen. Avainasia on koko toimialan yhteistyö, sillä meillä on yhteiset tavoitteet viljelijöiden kanssa. Koko ketjun kulurakennetta ja uudistumiskykyä on kehitettävä. Tärkeää on myös kotimaisen jalostusasteen nostaminen", Sucroksen toimitusjohtaja Matti Sipilä korostaa tiedotteessa.