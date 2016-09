Säkylä, Ecuador? Apetitin pakastepussissa hämäävä merkintä

Kauppoihin on ilmestynyt Apetitin pakasteita, joissa lukee yhtiön nimen alla Säkylä. Merkintä on muun muassa parsakaalipussissa, jonka raaka-aine on peräisin Ecuadorista. Osa kuluttajista katsoo pussin Säkylä -merkinnän antavan mielikuvan, että tuote on kotimainen.

"On ikävää, jos kuluttajalle tulee fiilis, että alkuperä ei ole selkeä", markkinointijohtaja Miika Helenius Apetitilta sanoo MT:lle.

Heleniuksen mukaan uudella pakkauksella on haluttu tuoda esiin, että Apetit on kotimainen yritys ja se tuo työtä Suomeen. Paketissa Säkylä, kertoo, että tuote on valmistettu siellä. "Halutaan korostaa kotimaista työtä."

Helenius muistuttaa, että alkuperä kerrotaan avoimesti pakkauksen toisella puolella. Myös yhtiön verkkosivuilla on lista tuotteiden alkuperämaista. Helenius sanoo, ettei pakkausta uudistaessa tullut mieleen, että Säkylä -tekstin voisi kokea harhaanjohtavaksi.

"On hyvä, että alkuperään kiinnitetään huomiota", Helenius toteaa. Suuri osa Apetitin tuotteista valmistetaan kotimaisesta raaka-aineesta. Yhtiön toiveissa on myös kotimainen parsakaali.

Uudet pakkaukset tulevat hiljalleen kauppoihin. Helenius kertoo pakkauksista tulleen pari asiakaspalautetta.