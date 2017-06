Söin täällä: Bistro Gimiksessä voi nauttia stadin lähiruokaa kimpassa

Bistro Gimis on Radisson Blu Seaside -hotellin ravintola Helsingin Kampissa. Se yllättää iloisesti, sillä listalla on runsaasti lähiruokaa. Gimis on stadin slangia ja tarkoittaa kiva.

Gimiksen ruokalistalta voi tilata vaikka Suomenlinnan (lohta ja katkarapuja) tai Kallion (makkaraperunat). Maaseudun Tulevaisuus on ”Maaseudun serkkujen tuliaispossu” eli pippuroitua ylikypsää porsaankylkeä. Suomalaista lihaa Atrialta, kerrotaan keittiöstä.

Lounasta saa Gimiksen vierestä RoRo-baarista, joka sijaitsee hotellin aulassa. Tunnelma on hieman hälyisä, mutta ruoka maittavaa ja annos niin runsas kuin noutopöydästä haluaa ottaa. Testipäivän lihapullat olivat keittiön omaa tuotantoa. Hedelmät, kahvi ja konvehti jälkiruuaksi ilahduttivat.

Bistro Gimis ja RoRo-baari, Ruoholahdenranta 3, 00180 Helsinki

www.radissonblu.com/en/seasidehotel-helsinki/restaurants