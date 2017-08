Söin täällä: Erilainen pitseria Mikkelissä: pitsaa maalaistalon salissa

InStile Mannila on vanha eteläsavolainen maa- ja metsätila, joka italialaisen vävyn myötä on muuttunut herkkupuodiksi ja ravintolaksi. Tässä ravintolassa ruuan valinta ei vaadi suurta päänvaivaa, sillä tarjolla on vain erilaisia pitsoja.

Valitsen Emännän pizzan, jossa on herkkutatticremaa, mozzarellaa, savujuustoa, kinkkua ja artisokansydämiä. Muissakin pitsoissa täytteet näyttävät olevan italialaisperäisiä.

Pitsapohja on rapea ja päällä tihkuu rasva. Ruokalistalla mainitaan, että osa pitsoista on italialaiseen tapaan vaaleita, niin tämäkin. Herkkutatti maistuu hienosti ja savujuustokin vivahtaa, mutta jotain raikasta ateriaan jää kaipaamaan näin parhaaseen sadonkorjuuaikaan.

Jälkiruuaksi nautin italialaisen espresson ja kahden pallon jäätelöannoksen. Lounaan loppusumma, yli 25 euroa, tuntuu aika korkealta kympin lounaisiin tottuneelle.

Mannila on auki elokuun loppuun ja joulun tienoilla, mutta sulkee ovensa vierailta pariksi kuukaudeksi syyskuusta lähtien.

InStile Mannila, Vanha Otavantie 110, Otava (Mikkeli)

www.instile.fi