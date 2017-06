SÖIN TÄÄLLÄ: Iloisen Pässin Maalaispuodin burgerit vievät matkalaisen nälän

Iloisen Pässin Maalaispuoti Kuutostien varrella Parikkalassa on nälkäiselle matkalaiselle ehdoton pysähdyspaikka.

Toki tarjolla on pientä hyvää niillekin, jotka pysähtyvät tauolle lähinnä kahvihampaan kolotuksen vuoksi.

Burgerit ovat kuitenkin syy ajella lähiruokaan ja -tuotteisiin keskittyvään puotiin kauempaakin.

Valitsemani nyhtökaritsanburger on niin herkullinen, ettei sitä voi jättää kesken, vaikka nälkä on lähtenyt hyvissä ajoin ennen kuin lautanen on tyhjä. Seuralainen kiittelee kuhaburgeria yhdeksi elämänsä parhaista burgereista.

Lisäksi burgervalikoimassa on tarjolla muun muassa biisonia, possua ja kasvista.

Evääksi matkalle voi ostaa lähiseudun tuotteita.

Iloisen Pässin Maalaispuoti, Kuutostie 470, Koitsanlahti, Parikkala. iloinenpässi.fi