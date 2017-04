Söin täällä: Käristystä tunturien kupeessa

Puitteet ovat kunnossa. Iso ravintosali vetää satoja ruokailijoita, ja näkymä talviselle Ivalonjoelle on ilta-auringon paistaessa hieno. Hotelli Ivalon ravintola tarjoaa täyshoidon viikkomatkalla oleville matkailijoille. Hotelli on täynnä – pääasiassa ranskalaisia vieraita. Talvikuukausina matkatoimisto tuo viikon välein uuden ryhmän Lapin elämysten äärelle.

Vierailuiltana ravintolan seisova pöytä tarjoaa uunipossua ja lohta erilaisten lämpimien lisukkeiden ja salaattien kera. Satunnaista matkailijaa palvelee hieman paremmin ravintolan à la carte -lista.

Valitsen listalta perinteisen poronkäristyksen. Annos tuodaan nopeasti pöytään, eikä ranskalaista puheensorinaa tarvitse kauan ihmetellä. Lautasella edessä on tuhti annos perunamuusia, ja sen päälle on asetettu käristys. Lisukkeina on puolukkasurvosta ja muutama halkaistu suolakurkkusiivu.

Survos ja liha sopivat hyvin yhteen. Muusissa on suola kohdallaan. Käristyksen liha on paikoin hieman sitkeää. Kaiken lisäksi liha on kuivahtanut, edes kastikkeen tilkkaa ei lautaselle valu. Kysyessäni sain tietää, että liha on kotimaista, ja se tulee naapurikunnasta Utsjoelta Länsmanilta.

Annospettymys jää silti mieleeni, vaikka usein poronkäristys tekee tehtävänsä eli vei matkailijalta nälän.

Hotelli Ivalo, Ivalontie 34, 99800 Ivalo www.hotelivalo.fi