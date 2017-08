Söin täällä: Kasvisruokaa läheltä

Vanha koulurakennus on tilava ja kauniisti talonpoikaistyylillä sisustettu ravintola. Ruokalistalla on vain kasvisruokia. Asiakas voi tilata kahvilan valikoimista esimerkiksi suolaisen piirakan tai nauttia tuhdin kasvislounaan.

Testipäivänä lounaaksi on katettu noutopöytään kasvislasagne, jossa on muun muassa soijaa ja paprikaa. Kyseinen ruokalaji on maustettu melko tuliseksi, mutta keittiön puolelta saa myös miedompaa versiota. Itselläni ei kuitenkaan suu pala, lähinnä vain vatsa täyttyy yllättävän maittavasta ja tuhdista ateriasta.

Salaattivalikoimasta löytyy lähellä tuotettuja vihanneksia ja sienisalaattia. Leipä tuntuu vastaleivotulta ja sekin täyttää vatsan enemmän kuin sen ulkonäöstä olisi voinut päätellä.

Jälkiruuaksi vielä ihana raparperikiisseli kermavaahdolla ja Frantsilan omaa yrttiteetä. Tällä kasvisruualla pärjää pitkälle iltapäivään.

Frantsilan Kehäkukka, Yrjö-Koskisentie 1, 39100 Hämeenkyrö.