Söin täällä: Mutkatonta ruokaa raiteiden risteyksessä Riihimäellä

Riihimäen risteysasemalla sijaitseva Ravintola Asema X on mutkaton paikka nauttia ateria, olipa odottelemassa junaa tai muuten ruokaa vailla. Lounasta on tarjolla arkisin, ja muina aikoina käytössä on a’la carte -lista.

Alkupalaksi tilaamani punajuuri-vuohenjuustoleipä maksaa vajaat 9 euroa, lisänä on hunajaa ja balsamico-siirappia. Juureksen ja juuston liitto on muheva.

Yksinkertaisuus on usein valttia, joten pitkästä aikaa haluan pääruuaksi valkosipulivoi-parmesaanipastan, ilman mitään höysteitä paitsi pinjansiemeniä ja rucolaa.

Reilut 15 euroa maksava annos antaa mitä lupaa. Valkosipulia on tarpeeksi, ja voitakin sen verran paljon, että kupeessa tulevat paahdetut patonginpalat olisi voinut syödä ihan sellaisenaan ilman öljyn makua.

Lihaa tai kalaa haluaville on parikymmentä vaihtoehtoa aina villisiasta asti. Se tulee Australiasta tai Uudesta-Seelannista, mutta ravintolan kokkiosasto kertoo muun lihan, eli naudan, porsaan ja broilerin, olevan kotimaista alkuperää. Siika tulee Kasnäsistä, lohi Norjasta.

Miinusta lankeaa siitä, ettei ruokailuvälineitä ole valmiiksi aseteltuina, vaan ne ovat pöydällä laatikossa, johon näyttää kertyvän myös ruuanmurusia ja pölyä.

Ravintola Asema X, Asema-aukio, Riihimäki, www.asemax.fi.