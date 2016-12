Sahrami Savitaipaleella jättää suun makeaksi

Joulukuisena lauantaina lounaalla on yllättävän paljon syöjiä. Ei ihme, sillä reilun kympin hintaan saa halutessaan vatsansa todella täyteen.

Kysyttäessä, mikä teillä on erityistä, saa vastaukseksi, että kaikki tehdään alusta asti itse, myös perunamuusi. Sienet tulevat lähiseudun kerääjiltä, liha tukusta ja leivonnaiset omasta leipomosta.

Lounaspöydässä on useita vaihtoehtoja. Sveitsinmureke on pippurinen, nakkikastike jauhoinen, muusi maistuu vetiseltä ja sienisalaatti on ylisuolaista — edes tilli ei sitä pelasta, vaikka onkin hauska mauste. Gazpacho alkukeittona sen sijaan palkitsee: se on maukas ja kasvikset mukavasti paloina. Myös täytetyt paprikat ovat meheviä ja puolukka-kaaliraaste raikasta.

Perunalepuskat ovat niin hyviä, että niitä tekee mieli ostaa mukaan.

Jälkiruokapöytä yllättää makean ystävän: joulutorttuja, riisipuuroa, luumukiisseliä, kermavaahtoa, marjapiirakoita, viinereitä, vaniljakastiketta. Ainoa miinus tulee omenapaistoksen eltaantuneista kaurahiutaleista.

Jos olisimme olleet liikkeellä päivää aiemmin, Sahramissa olisi ollut pizzaperjantai. Silloin saa syödä pizzaa niin paljon kuin napa vetää. Paikka on yhtenä päivänä vähän kuin Savitaipaleen Pizza Rax.

Ravintola Sahrami, Torikatu 7, Savitaipale

sahrami.fi