Sanonnoissa "Aamuateria on tärkeä" ja "Iltasyönti lihottaa" on tosi perä

Ravitsemustieteilijät Eeva Voutilainen ja Soili Soisalo ovat perehtyneet tutkimuksiin ihmisen ruokarytmistä ja kirjoittaneet aiheesta kirjan.

"Aiemmin valistettiin vain siitä, mitä kannattaa syödä. Nyt on huomattu, että lähes yhtä tärkeää on, milloin syö. Elimistö rakastaa säännöllistä rytmiä. Vuorokausirytmillä ja syömistavoilla on selvä yhteys terveyteen ja hyvinvointiin", naiset toteavat.

Tutkijat puhuvat sisäisistä kelloista.

Ihminen on päiväeläin, siinä missä rotat ja hiiret ovat yöeläimiä. Meillä on aivoissa keskuskello, joka saa silmän verkkokalvolta viestin ja arvioi aikaa valon perusteella. Keskuskello vie viestin laitakelloille, joita on erityisesti aineenvaihdunnallisesti aktiivisissa kudoksissa, kuten maksassa, haimassa ja sydämessä.

"Lisäksi laitakellot arvioivat aikaa säännöllisten elämäntapojen perusteella. Näistä tärkeimpiä ovat uni-valverytmi ja ruokarytmi. Ne tahdittavat sisäisiä kelloja", Voutilainen selittää.

Terveydelle olisi hyvä, että keskuskello ja laitakellot kävisivät samassa tahdissa. Paha epätahtisuus syntyy esimerkiksi silloin, kun ihminen lentää toiselle mantereelle. Vuorokausirytmi menee sekaisin ja keho reagoi.

Sisäiset kellot vaikuttavat monen hormonin eritykseen. Aamulla ja päivällä saa ruuasta herkästi kylläisyyden tunteen, mutta iltaa kohden kylläisyyshormonien teho hiipuu. Vereen virtaa nälkähormoni kreliiniä, jolloin tulee herkästi syötyä liikaa, varsinkin jos päivän muut ateriat ovat jääneet niukoiksi.

"Elimistö menee lepoon iltaa kohden. Perusaineenvaihdunta ja ruuansulatus hidastuvat. Jos syö iltapainotteisesti, energiaa kertyy herkemmin rasvakudokseen", Voutilainen tietää.

Pitää siis paikkansa, että iltasyönti lihottaa.

Kun koe-eläimille, jotka yleensä ovat hiiriä (yöeläjiä siis), annetaan ruokaa vain päivällä, ne lihovat ja verensokeri kohoaa. Ihmisille pätee päinvastainen: on todettu, että yötyötä tekevät lihovat muita herkemmin.

Soisalo kehottaakin yötyöläisiä keventämään ruokaa yötä kohti. Keskiyön paikkeilla riittää kevyt keittolounas ja virkistävän hedelmävälipalan voi nauttia 3—5 tunnin päästä, että työvire säilyy. Aamulla on hyvä syödä pieni välipala ennen nukkumaanmenoa.

Lähes puolet ihmisistä on syntyjään aamuvirkkuja. Iltavirkkuja on noin 12 prosenttia ja päivävirkkuja noin 41 prosenttia.

Tutkimukset osoittavat, että iltavirkkujen terveydentila on huonompi kuin muiden. Yhteiskunta pyörii aamu- ja päivävirkkujen tahtiin, mikä on ongelmallista iltavirkuille, koska heille kertyy helposti univajetta ja se sotkee aineenvaihduntaa.

Iltavirkun olisikin hyvä yrittää aikaistaa rytmiään: mennä ajoissa nukkumaan ja välttää illalla raskasta syömistä ja liikuntaa. Ainakin, jos joutuu työskentelemään niin sanottuun normaaliin työaikaan.

Säännölliset ruoka-ajat ovat elimistölle mannaa. Säännöllisyys ei tarkoita, että pitäisi katsoa kellosta, milloin on aika syödä, vaan että pitää kiinni ainakin kolmesta ateriasta päivässä.

"Aikuinen pärjää kolmella aterialla päivässä. Moni kaipaa lisäksi pientä iltapalaa tai jos tekee raskasta työtä, niin voi syödä viisikin kertaa", Soisalo toteaa.

Jatkuvaa napostelua pitäisi karttaa, sillä vähintään kolmen tunnin paussi syömisessä tukee aineenvaihduntaa.

Voutilainen ja Soisalo kehittivät ruokarytmiin perustuvan hyvän mielen ruokavalion ja antoivat sen kokeiltavaksi eri-ikäisille ihmisille. Kolmikymppiseltä opiskelijalta putosi kymmenen kiloa, kun napostelu jäi pois, ja Voutilaiselta itseltäänkin lähti pari kiloa.