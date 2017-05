Satokausi-Karjula: Kasviksissa miljoonien markkinat hyödyntämättä

Sotatieteen kandidaatti Samuli Karjulasta tuli "kasvisupseeri", kun hän loi satokausikalenterin ja paneutui kasvisten maailmaan. Armeijan vanikka vaihtui yrittäjän leipään.

Karjula on ottanut elämäntehtäväkseen saada suomalaiset syömään lisää kasviksia. Hän huomasi, että oli syntynyt tyhjiö, kun Kotimaiset Kasvikset lakkautettiin vuonna 2010 — kasvisten puolesta ei puhunut kukaan.

Suositusten mukaan kasviksia pitäisi syödä puoli kiloa päivässä, mutta siihen pääsee vain joka kymmenes suomalainen. Lisäksi valikoima on yksipuolinen: alle kymmenen kasvista muodostaa 90 prosenttia kulutuksesta.

"Tässä olisi valtava potentiaali. Suositus merkitsisi, että jokainen söisi 184 kiloa kasviksia vuodessa, ja nyt syödään vain 120—140 kiloa. Se merkitsee, että meillä on 112 miljoonan kilon markkinat hyödyntämättä", Karjula laskee.

Satokausikalenterin idea on, että seinäkalenterissa on lueteltu joka kuukausi ne kasvikset, joiden sesonki on meneillään. Kasvikset on jaoteltu kotimaisiin, ulkomaisiin ja varastokasviksiin.

"Me ollaan puhuttu myös tuontikasvisten puolesta, koska käytön lisäys onnistuu vain kulutusta monipuolistamalla. Kun kulutusta saadaan lisää, niin joitain kasviksia voidaan alkaa viljellä myös Suomessa", Karjula perustelee.

Esimerkiksi parsaa pystytään viljelemään myös meillä. Karjulan serkut ovat perunanviljelijöitä, mutta panivat kolme vuotta sitten pienelle alalle parsaa ja saavat siitä nyt lisätuloa, sillä kotimainen parsa on kysyttyä.

Tuoreverkon markkinointipäällikkö Ulla Kojonkoski kertoo, että Itä-Suomessa viljellään nyt myös kotimaista inkivääriä ja broccolinia ja kokeileepa joku bataattiakin.

"Viime keväänä saatiin kotimaista fenkolia ja se meni kuin kuumille kiville", Kojonkoski iloitsee.