Savoyn keittiöpäällikkö: "Pakastekinkku joulupöydässä kertoo, että ostoksille on lähdetty liian myöhään"

Kampin kauppakeskuksessa, Helsingin keskustassa, järjestettiin torstaina Laatuvastuu- possutapahtuma. Paikalla sai osallistua joulukinkkuarvontaan ja maistella possusta valmistettuja herkkuja.

Suomalainen joulukinkku oli osallistujille itsestään selvä valinta. Sitä haluavat myös paikalle osuneet Sinikka ja Martti Aarra.

"Joka joulu on ollut kinkku, paitsi viime vuonna, kun olimme Espanjassa. Silloin kun lapset olivat kotona, ostimme aina ison ja perinteisen. Nyt kinkut ovat olleet pienempiä", Sinikka Aarra kuvailee.

Martti Aarran mielestä kokeillut tanskalaiset kinkut ovat olleet kotimaisia vetisempiä. Mitään tiettyä merkkiä Aarrat eivät ole suosineet ja kinkku on ostettu milloin mistäkin.

"Olisi kiva ostaa kinkku myös suoraan tilalta. Sehän on viime aikoina lisääntynyt", Sinikka kertoo.

Tapahtumaa juontanut näyttelijä Mikko Kivinen on hankkinut kinkkunsa samalta toimittajalta jo 30 vuotta: hän tilaa sen Hakaniemen hallin Hakkaraisen myymälästä. Kivinen laittaa kinkun sähköuuniin jo aatonaattona ja sitä on maistettava heti, kun liha on kypsää.

"Aika isot maistiaiset otetaan, mutta sitten pidetään taukoa että joulupöydässä on taas kunnon nälkä."

Kivinen ei aikaisemmin ollut kuullut sitä, että vaikka suomalaisella possulla on saparo, se ei ole itsestään selvää muissa Euroopan maissa. Hänestä eläimen hyvät olot näkyvät lihan laadussa.

"Saparo ei ollut tuttu asia, se on mielenkiintoinen juttu. Nyt on hyvä aika muistuttaa suomalaisista kinkuista, jouluvalmistelut ovat jo täydessä käynnissä."

Kivinen syö aaton jälkeen kinkkua erityisesti leivän päällä. Lihaa ei yleensä ole ollut kuitenkaan liikaa.

"Kyllä tässä on oppinut, ettei tilaa liian isoa kinkkua, vaikka usein tuntuu, että kokoa on vaikea arvioida."

Possu maistuu myös arkena. "Rasva kuuluu sianlihaan, vähärasvaisuus on vienyt siitä makua. Rasvattomuudessa on muutenkin menty överiksi maun kustannuksella. Miksi pilata nautinto?", Kivinen ihmettelee. "Suomalaisten ruokatottumukset ovat siirtyneet terveellisempään suuntaan ja possuakin syödään aika harvoin. Sit kun syöt, niin kunnon kamaa eikä sinne päin."

Myös possuherkkuja maistattanut, ravintola Savoyn keittiöpäällikkö Kari Aihinen korostaa, että pöytään kannattaa valita parasta.

"Aina kannattaa valita huippuraaka-aine: tässä tapauksessa se on tuore possu."

Aihisen mielestä pöytään päätyvä pakastekinkku kertoo, että ostoksille on lähdetty liian myöhään.

"Varaa kinkkusi ajoissa pientilalta, torilta tai vaikkapa lähikaupasta. Kun tuntee possun kasvattajan ja toimittajan, myös eläimen hyvinvointiin voi luottaa."