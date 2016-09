Sosiaalisten tilanteiden pelastus? Fazer kehitti ruisleivän, joka ei pieretä

"Ruisleipä on suomalaisille osa identiteettiä ja maamme ykkösleipä, mutta se on myös yksi isoimpia fodmap-hiilihydraattien lähteitä. Nyt me olemme leiponeet kotimaisesta rukiista maailman ensimmäisen ruisleivän, jossa on tieteellisesti todistettu alhainen fodmap-pitoisuus", iloitsee Fazer Leipomoiden tuotekehitysjohtaja Heli Anttila.

Fodmap tulee sanoista fermentoituvat oligo-, di- ja monosakkaridit ja polyolit. Ne ovat huonosti sulavia hiilihydraatteja, jotka muodostavat kaasua paksusuolessa.

"Ne ovat suoliston pikaruokaa ja ruisleipä on niiden suurin lähde", sanoo tutkimusjohtaja, elintarviketieteiden tohtori Jussi Loponen Fazerilta.

Suomessa jopa joka kymmenes kärsii ärtyvän suolan oireyhtymästä ja noin puolet vatsavaivoista ainakin silloin tällöin. Moni on vähentänyt leivänsyöntiä oireitten takia, minkä seurauksena kuidun saanti jää helposti liian alhaiseksi.

Kun korkea fodmap-pitoisuus osoittautui vatsavaivojen syyksi, Fazer kehitti ruistaikinajuuren, jossa luontainen maitohappobakteeri käyttää fodmap-yhdisteitä ravintonaan eli popsii niistä puolet pois.

Loposen mukaan teknologia on mahdollista tuoda myös vehnäleipään, jolloin matalan fodmap-pitoisuuden omaavilla leivillä voisi olla myös vientimahdollisuuksia.

Fazer on jättänyt innovaatiostaan kansainvälisen patenttihakemuksen.